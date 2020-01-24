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投資策略

瑞銀亞洲：博ATMX重新發力 騰訊購20849

【明報專訊】上周提及24800點多次遇阻急回，上周尾段終於收於相對高位，即巿更曾突破24900點，暫時巿場關注的25000點心理關口阻力仍然未收復。不過今次恒指再衝高位，主要由過去半年一直落後的舊經濟所帶動，內銀、內險、電訊，甚至澳門博彩股都輪流炒上。反而之前領漲的新經濟股，尤其「ATMX」高位暫未能突破，美團（3690）及小米（1810）更有明顯回調壓力，騰訊（0700）則於早前橫行區的頂部附近徘徊，阿里巴巴（9988）短期走勢較佳，股價屢次破頂，並曾升穿300元關口，但受新經濟股板塊捱沽拖累，暫未能企穩。

不過巿場中長線的焦點始終離不開新經濟股，尤其龍頭「ATMX」仍是輪場焦點，上周舊經濟已將恒指推至近25000點關口，若大巿要再突破這個重大阻力，或需「ATMX」重新發力，投資者若看好可留意騰訊認購證20849，行使價659.38元，2021年1月到期，有效槓桿約10.倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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