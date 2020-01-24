何啟聰：業績前資金追貨 匯豐購20212

匯控（0005）今天公布季績前，上周五突然受追捧，高位曾急升近半成，升至32.8元的逾1個月高位，收市保持逾3%的升幅。向上有待重上33元，30元關口或已建立支持。匯控破位，資金追貨，看好可考慮匯豐認購證20212，行使價35.28元，2021年2月到期，實際槓桿約8.5倍；亦有好友考慮收回價約30元的牛證，以避免引伸波幅可能績後回落的機會，相關選擇可考慮匯豐牛證50715，收回價29.5元，行使價28.5元，槓桿比率約8.3倍。反手開淡的，或可考慮匯豐認沽證28214，行使價25.28元，2021年3月到期，實際槓桿約6.0倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]