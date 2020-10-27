張兆聰：內險股起動 留意平保

最後一場總統選前辯論結束，90％受訪者表示不會因此改變投票意向，故意義不大。獲大選預測平台FiveThirtyEight給予「A/B」評級的《Investor's Business Daily》（IBD），於10月中做的民調顯示，拜登僅領先特朗普2.3個百分點，較一周前高達8.6個百分點，優勢明顯收窄，相信與拜登爆出重大醜聞有關。

IBD上屆成功預測特朗普勝出，而2.3個百分點的差距已低於統計誤差的4個百分點，特朗普是有機會「爆冷」跑出的。但FiveThirtyEight綜合不同民調數據則顯示，拜登依然有絕對優勢。正如本欄日前所言，美國主流媒體都拒絕報道拜登醜聞，兩大社媒體更採取大陸的手法「蔽屏」，即使醜聞愈揭愈多，拜登更拒絕回答問題拂抽而去，但在美國卻好像沒發生一樣。

拜登是熱門也是市場基本假設，但特朗普也不無機會，現在重點就是如何部署。簡單一點就是以期權、期指進行對冲，待有結果後再作部署，但此舉就要冒跑輸同業的風險。另一做法是沽高升股、買低殘價值股。前者累積升幅大、估值高兼且是擁擠交易，拜登勝出未必跑贏大市，若有意外則肯定受壓；後者則大家持倉水平低，下跌空間有限，若民主黨橫掃白宮和參眾兩院，超大規模刺激方案勢必出台，屆時債息上升，價值股如銀行股、能源股等便有炒作誘因。

內銀股低殘 若大升料內險亦跟上

港股近期最強勢的板塊首推內銀股。以往一般都是反彈一天就無以為繼，甚至再展漫長跌浪，但近期卻是愈升愈有，只是成交額偏少，追入的資金不多。其實內銀沒有什麼利好消息，唯一優點就是低殘。當內銀也可以大升，其實內險也絕對有條件跟上。

平保（2318）在8月和9月都曾經大升，但一天後就無以為繼，保歷加通道頂部成了重大阻力。10月19日隨內銀炒上，即日便由高位顯著回落，但之後未見沽壓跟隨，股價仍能在貼近頂部水平徘徊，上周再次突破85元。相對於其他內險股，平保旗下有平安銀行，而內銀股現正當炒，這是一個利好。此外，陸金所即將在美國上市，再加上明年壽險銷售回復正增長的可能性較高，平保是有吸引力的。

平保持有匯控損失慘重

平保一個重大阻力是持有匯控（0005）損失慘重。若債息能回升至較高水平，例如貼近1厘，則市場盈利預測會向好，也利好股價。此外，匯控在11月公布第三季業績，筆者估計可能會宣布有意在下年度重新派發股息。理論上，市場已預計2021年會派息，但當集團正式宣布，相信對股價還是有刺激作用，也有利平保進一步回升。若平保能守穩85元，初步確認擺脫區間上落，中線應有條件再試高位。

[張兆聰 還看今朝]