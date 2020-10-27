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蘇沛豐：同程藝龍受惠內地旅遊復蘇

【明報專訊】從事交通票務及酒店預訂網上平台的同程藝龍（0780），料於11月底公布第三季業績，估計業績持續復蘇，加上公司於「十一黃金周」之營運數據強勁，可在季績前買入。

同程的股東實力雄厚，騰訊（0700）和攜程為兩大股東，各持股約22%。同程藝龍將其平台整合入騰訊微信及移動QQ，能接觸騰訊龐大的用戶群。公司去年度有86%註冊用戶居住於內地非一線城市，從微信新獲得的付費用戶約62%來自三線或以下城市，而國際旅遊之收入佔比低於5%，因此公司較受惠本地旅遊復蘇，並較不受疫情於海外惡化影響。

旅遊及酒店都係深受疫情打擊的行業，同程藝龍今年首季之經調整純利（撇除股份酬金、資產折舊和無形資產攤銷）按年大跌83%，第二季跌幅收窄至43%。我們的行業分析員估計，第三季跌幅再收窄至14%，若撇除海外業務和預付因素，第三季收入料重拾溫和增長。

同程藝龍之第四季開局不俗，十一黃金周之交通票務和住宿預訂量分別按年升20%和44%，遠勝行業之下跌21%，某程度反映公司於復蘇較快之內地低線城市之優勢，相信公司之市佔率可繼續提升。不過，第四季之收入增長料受去年的高基數影響，因為2020年農曆新年較早，令部分需求提前於2019年第四季出現。

我們估計公司全年經調整純利跌37%，明年料大升一倍。明年預測市盈率14倍，估值不高。公司持有淨現金，萬一疫情反彈，至少在財務上較穩健，有力渡過行業寒冬。圖表上，股價近半年多於13至15元上落，可吸納作中線部署，目標19元。

（筆者為證監會持牌人 沒持有上述股份）

招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係。

招銀國際研究部策略師

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