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施雨茵 投資先機

投資策略

施雨茵：螞蟻金蛋：放貸業務

【明報專訊】螞蟻集團即將接受抽新股而成為焦點，2019年螞蟻集團營收為1206.18億元（人民幣‧下同），突破千億大關。2018年這一數字為857.22億元，同比增幅超過40%。2020年上半年，螞蟻集團營收725.28億元，淨利潤219.2億元。上述數值意味着淨利潤率為30%左右。就一家相對年輕、發展迅速的公司而言，這個利潤率數字相當高。

螞蟻收入結構靠四大板塊

談起螞蟻集團的母公司支付寶，由阿里巴巴（9988）在2004年設立。起初是為淘寶上的買賣雙方提供擔保交易機制，促進電商的發展，後來開始為阿里巴巴集團外的其他客戶提供服務，並從線上走到線下，最終滲透到用戶生活的各方面。在公司名稱方面，2014年支付寶母公司浙江阿里更名為螞蟻金服，2020年更名為螞蟻集團。

人的一生似乎都難以離開債務，且需要槓桿支撐。同時，整個社會日趨金融化，正進入一個高槓桿、高負債的時代，而螞蟻集團可謂順勢而為。看螞蟻集團的收入結構可知，其收入主要來自四個板塊：包括數字支付與商家服務、微貸科技平台、理財科技平台、保險科技平台。2020年上半年，這四部分收入佔總收入的99%。其中，佔據主要收入最大的部分，就是微貸科技平台。可以簡單地理解為，放貸業務佔據螞蟻集團收入的三分之一強、為第一大收入來源。大家可能以為支付寶主要是做支付和商家服務，但實際上這項收入只屈居第二。來錢最快、旱澇保收，令人趨之若鶩的生意便是放貸。

借貸平台合成年息高達18厘

螞蟻集團向以銀行和信託為主的金融機構提供平台服務，按照合作伙伴獲得利息收入的百分比收取技術服務費，部分貸款由公司自營，相應利息淨收入也計入微貸科技平台收入。截至6月底，其消費者和小企業貸款平台的信貸餘額為人民幣2.1萬億元（合3000億美元），其投資平台管理的資產總額為人民幣4.1萬億元（合5900億美元）。大部分貸款都是由該公司合作的銀行提供資金。那麼，像螞蟻這類正規互聯網借貸平台的利息又會是多少？其借貸日息多為萬分之五，合計成年息就是18厘左右。在當下中國GDP年增幅只有6%的情况下，可簡單理解為每年的增量財富為6%，但放貸機構的利息高達15厘以上。相當於約10厘的利息收益是對既有存量財富的爭奪。

借貸業務料維持15%至20%增長

若想整個社會如同一台設計精密的陀螺，環環相扣、不得脫節且日夜不停地運轉，其背後就需要高槓桿的支持。但是，社會金融化和過度高槓桿，會因為槓桿斷裂而造成惡性循環，或大或小。而在螞蟻集團的業務條線中，微貸科技平台收入佔比高且面臨的不確定性相對其他業務更大，螞蟻集團亦在招股書中提示了網路借貸和消費金融行業監管和法規變化的風險。因此，筆者預計這一市場有望維持每年15%至20%左右的中速增長，但考慮到螞蟻集團市場份額已經較大，且存在潛在競爭，預計後續增速會回落。

[施雨茵 投資先機]

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