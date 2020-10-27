李聲揚：螞蟻有望成全球最大金融股

先說iBond，已經去到第七代（仍比iPhone為慢，特區政府要多加努力），實在不用多討論，說穿了就是政府派錢。而且現在通脹是負數，但政府仍然包底設有最低回報，更將最低回報提高至2厘（以往是1厘）。是不是想收買民心，任君演繹。

iBond「免費午餐」不能不吃

小弟則認為，無論是支持政府還是反政府，都必定要參加這場「免費午餐」。支持政府的，大可以當iBond回報是報酬，答謝閣下夠義氣。至於反對政府的，更加簡單，當然是「食敵之糧」。銀紙沒記認，政府收稅時也不會管你支持還是反對政府。相信大家都知道，比較簡單的做法是在上市首天就沽出。不錯，1萬元iBond，首日沽出，相信回報只是幾百元。但，只是上網按個掣，幾分鐘就有幾百元，是效率相當高的操作。

螞蟻集團方面，情况當然略為複雜。股票沒有任何人會和你包底，價格當然可升可跌，若計入孖展利息更是多一個變數。周末完稿之時，螞蟻仍未發招股書，但如無意外，上市日期將在美國大選之後——這也令股價多了一個變數。當然，也可以說公司藝高人膽大，對招股充滿信心，即使橫跨美國大選也不擔心。

螞蟻市值超過工行 不算離譜

事實上，小弟目測朋友和朋友的反應似乎未算極瘋狂，比不上當年全城抽新股狂熱。但螞蟻集團肯定是幾年最令人期待的新股，稱為「中國PayPal」是低估了公司。

完稿時仍未知螞蟻集團的招股價，但綜合各方消息，估值或會達到3000億美元。這是什麼概念？首先，螞蟻3個月前的估值，傳媒報道是2000億美元。3個月內已經「加價」50%，這也已經部分限制了升幅。

另外，3000億美元市值，已等同中國最大市值銀行工行（1398）。當然，螞蟻集團是新經濟股（傳聞公司堅持要投行讓科技股分析員跟進，謝絕銀行股分析員），增長也強，市值高過工行，不是離譜。留意美股VISA和MasterCard的市值，也超過所有銀行股。

帶旺衍生工具 港交所受惠

事實上，VISA是這刻全球最大的金融股，市值約是4400億美元。也就是說，螞蟻上市後升50%，便會超越VISA，成為全世界最大市值的金融股。這是否不合理？見仁見智。固然VISA近乎全球通行，螞蟻則主要是中國境內。但，全球最大銀行JP Morgan一樣做全球生意，市值卻也和工行差不多。關鍵是內地保護金融業，利潤有一定保證。

小弟相信，螞蟻上市後，或能超過VISA，成為全球最大金融股。但，若期望公司股價可以像2007年的阿里巴巴網絡（1688，已私有化，和今天的9988並不一樣）般，一上市升幾倍，應該是不切實際。

當然，另一看點是，以螞蟻的龐大市值，打入各種指數，應該全無難度。還會帶旺各種衍生工具。港交所（0388）也會是受惠股份。

隱憂方面，無論古今中外，所謂富不與官鬥。看看近期美國科技股，開始跑輸傳統股份。除了是估值昂貴外，也因為各大科企樹大招風，社會日漸不滿，政客當然把握機會「做點事」。第一間正式遭殃的是Google，受到美國司法部起訴。市場完全無視此事，Google母公司Alphabet股價照升不誤，這樣會否令政府更加不滿？

中國方面，國情不同，但結果也差不多。公司大到一個點，就很難避免被政府盯上。尤幸的是螞蟻利潤「只是」一年幾百億人民幣，和工行的幾千億，仍有相當距離，短期內應該仍處於安全位置。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]