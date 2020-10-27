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謝紹榮：港樓市獨有流動性將消失

【明報專訊】曾幾何時，筆者仍在考金融專業試階段時，每當讀到房地產部分，總是難以理解為何課本會把樓宇分類為「非流動資產」（Illiquid Asset），因為縱使香港樓宇流動性較股票差，但在正常情况下，大概也可以於短期內成交，故筆者不明所以。及後筆者見聞增長了，才發現香港房地產市場的流動性，原來真是全球罕有的例外。

在金融學上，「流動性」是指資產能夠以一個「合理價格」順利變現的能力。由於每一家房屋都不可能是完全相同，因此房屋不能如股票般，完全依賴上一筆交易價格來定義何謂合理價格，而房地產市場慣常做法便是以同區每平方呎租金來引申相關房屋的價值，作為估算合理價格範圍。

海外樓房大都缺乏流動性，皆因業主大多不能以合理價格成交。

事實上，筆者注意到不少在海外置業的港人，如以同區物業代理報價作標準，他們的物業也帳面賺了不少。不過每當他們想搬遷到其他地市時，方發現房屋有價無市，很多業主「放盤」逾半年也乏人問津，如要速成交易，業主便要「劈價」兩成至三成。對照上述有關流動性之定義，經大幅劈價才可達成之交易價格，不能算是合理價格，而該房產亦應被界定為非流動資產。

海外物業往往有價無市

也因如此，近年每當朋友討論投資海外物業時，筆者總愛提醒他們切勿以香港樓市來看待海外樓市，特別在流動性這方面。例如香港與台北市的住宅空置率也是大概維持在4%水平，但台北住房二手交投活躍程度卻難與香港媲美。可惜自香港經歷了過去一年的種種政經衝擊後，香港的獨特優勢正在削弱，而香港樓市這種罕見的流動性也在逐漸流逝。

根據測計師行世邦魏理仕（CBRE）發表的《全球生活報告2020》研究報告顯示，香港的住宅價格全球最高。雖然香港住宅價格於過去10年平均年增長率約11.2%，位列全球第五，但2019年樓價增長率卻只有4.7%，而去年租金更下跌1.7%。再加上今年全球經濟受疫情重創，預期香港失業率將上升。由此可見，香港樓價高處不勝寒，數據已反映香港樓價缺乏上升動力，未來數年樓價滑落風險很大。

港樓價高處不勝寒 缺乏上升動力

尤幸香港樓宇按揭質素良好，因此樓價應只會是緩慢地回落。此外，聞說香港政府已擱置向發展商徵稅一手空置稅，此舉變相提升了地產發展商囤貨能力，再配合坐擁大量閒置資金和習慣「只買不賣」資產的港人眾多，這一切都代表了發展商和業主持貨能力仍是非常強勁，預期二手市場交投疏落。

最令人嘆息的是，香港樓市的獨有流動性將消失，未來二手樓業主如不劈價，物業會很難脫手。至於一件缺乏流動性的資產仍能否算得上保值呢？這便見仁見智了。

跨國保險集團前亞洲區投資管理總監

《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

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