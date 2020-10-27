趙海珠：資金流走 美元反覆向下

兩名美國總統候選人拜登及特朗普上周五出席選舉前最後一場選舉辯論，雙方一改首次辯論時的強硬態度。由於民調顯示，拜登領先特朗普超過15個百分點，市場資金逐步流出美元，美匯指數截至上周四（23日）為止，在一周內下跌接近1.2%。同期不少主要外幣曾升至1個月高位。美元兌日圓失守105水平，目前正在整固，本行預計若再失守9月份低位104的話，匯價跌勢將會加深。

歐經濟數據向好 歐元中短線看1.20

另一方面，歐洲國家因受疫情困擾，部分國家重新實施封城、宵禁等社交隔離措施，市場相信經濟會再次受到影響。不過歐元區上周五公布了一系列採購經理指數，普遍好過市場預期，其中德國以及歐元區10月份製造業採購經理指數分別上升至58及54.4，兩者都為兩年以來最高，反映歐洲經濟復蘇步伐仍然強勁。歐洲央行本周四（29日）將會舉行議息會議，預料會維持利率不變；本行繼續維持看好歐元兌美元的走勢，中短線目標先上望1.20。

英倫銀行或推負息 守住支持仍看好

如上所說，雖然英國脫歐進程仍在發展，但英國及歐盟雙方近日釋出的態度似乎較為正面，對英鎊將有一定的支持作用。英國上周五公布的9月份零售銷售數據大幅回升，但採購經理指數則差過預期及前值，數據參差或會影響英倫銀行的議息決定，因為其首席經濟師上周並無排除實行負利率的可能，未來仍要關注央行是否繼續維持鴿派的取態。英鎊兌美元上周一度升至1.31水平，但隨後受獲利盤帶動，匯價重返1.30水平；本行認為只要匯價仍能守穩即市支持位1.2980，技術走勢仍然是向好。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]