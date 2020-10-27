林少陽：巿場轉風 平保大落後值博

話雖如此，由於港股自7月初以來已經進入橫行整固的局面，只要美股的波幅在正常（10%至15%）範圍之內，港股今次未必跟足美股走勢。因此，專注中港兩地的投資者，最好還是按照自己原先對個別股份及行業中長線部署，依計行事為宜。目前最困擾筆者的「萬億元問題」，其實並不是誰人當選美國總統，而是展望未來一年，市場是否依然像過去一年一樣，都是充滿着估值合適的投資機會？

市場或開始對新冠病毒「免疫」

過去一年，投資者只要答對了「疫情之下，誰最不受影響，甚至最終受惠疫情？」這條問題，他們就會錄得頗為可觀的投資回報。展望明年，投資者最有價值的問題，很可能是：「疫情是否將於未來1年內走出困局，何者又將最終受惠疫情受控？」

疫情能否在未來1年內受控，最重要的考慮是具備足夠效力的新冠肺炎疫苗能否及時在明年冬季來臨之前量產。不過，疫情即使繼續反覆，市場或因為已適應並接受了疫情反覆這個事實，對疫情重新惡化所帶來的負面經濟衝擊，或早已在資產價格中提早「免疫」了。情形就好像是3年前開打的中美貿易戰一樣，經過頭三季度港股的市况急速調整之後，投資者對相關負面消息已拒絕作出進一步的反應。

疫情什麼時候逆轉，對大市的方向影響將愈來愈小。不過，疫情最終是繼續反覆，還是在踏入明年中旬之後逐步好轉，對投資者未來一年的選股部署，卻是關鍵考慮因素。過去一周，市場資金似乎開始部署經濟正常化，率先買起了多隻受惠經濟復蘇的石油、燃氣、基本材料，以及受惠利率及美國孳息曲線正常化的金融股。在市場資金塘水滾塘魚的狀態下，年初至今一直大幅領放的科技及醫護股，則出現回吐壓力。

就如筆者在過去兩個星期在本欄提出，經濟有望復蘇，加上金融類股份價格過分低殘，令投資者過往沽恒指期貨對冲投資組合的做法，很可能會暫時失效。假如投資者想參與一下今次市場風格轉換的紅利，較佳的持倉對象仍舊是估值相對較貴的招行（3968）及平保（2318），而現價則以年初至今仍然大幅跑輸大市的平保，值博率相對較高。除了利率曲線異動之外，近期另一個值得一提的方向，是市場開始認為，未來物價通脹有稍微升溫的可能，而這方面，個人還是較為傾向以比特幣作為對冲全球法定貨幣公信力下降風險的主要工具，退而求其次的話，中海油（0883）亦不妨小注一試。

（作者客戶持有招行及平保股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]