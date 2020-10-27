黃德几：呷哺呷哺受惠持續擴張

今年上半年，集團的收入19.22億元（人民幣‧下同），按年下跌29.1%，業績轉盈為虧，錄得虧損2.55億元，去年同期為純利1.64億元。由於呷哺呷哺逾三成門店位於疫情影響嚴重的湖北省和北京市等地區，導致期內呷哺呷哺餐廳淨收入按年減少44.4%至12.23億元，佔總收入的63.6%。不過，湊湊餐廳營業額增21.3%至5.93億元，調味品銷售額亦倍增至5710萬元。

翻座率由2019年上半年的2.4倍，降低至今年上半年的1.8倍。今年上半年，顧客人均消費按年增加10.3%，至63.3元，主要由於定期推出新品，外送業務，以及新菜品銷售增加。集團主要支出分別為原材料及耗材成本、員工成本及物業租金等開支，今年上半年分別按年減少23.3%、11.6%和26.2%，至7.64億元、6.36億元和9314萬元，三者合計佔集團收入的77.7%。

宜候低11.5元吸 阻力13.9元

走勢上，目前處於上升軌，各主要平均線呈順向排序屬利好，上周五呈「大陽燭」突破向上，創近一半年新高，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，惟處於保歷加通道頂線後料有較大阻力，宜候低11.5元（港元‧下同）以下吸納，反彈阻力13.9元，不跌穿10.4元續持有。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]