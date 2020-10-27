陸振輝：懂得放下 世界就是你的

第一，身體是自己最重要的資產，一定要愛惜。到了一定年紀就會發現，什麼都不及身體健康重要。因為沒有了好身體，我們擁有再多的資產都會化為泡影。

其次，生活是自己的生活，必須要開心地過。不要在乎外界的眼光，否則就會被外界的聲音所挾持和擺佈，最終會令自己不快，那又何苦呢？在不傷及其他人的前提下，生活應該憑本心開心地過。

第三，朋友不在乎多，有交心者足矣。與其浪費時間和精力去維持一些無用的社交，不如好好珍惜知你、懂你的三五好友。如果可以交心，哪怕只有一個真正朋友也是人生一大幸事。

第四，幸福是一種感受，知足就好。不要以為得到所有才算是擁有幸福，這樣會被更大的貪念和欲望所裹挾。有些人總是會身在福中不知福，但有些人即使暫時身處困境，卻也會懂得苦中作樂。

第五，情緒穩了，人生就自然會暢順。得意時不忘形，就是真正的修養；失意時不失態，才是真正的智慧。

第六，心態好了，天地就自然會寬了。事來了就面對，而不是逃避；人走了就放下，而不是强求；可以改變的不懈怠，不可以改變的就接納。

懂得放下，世界就是你的，你的生活也必將繼續精彩。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]