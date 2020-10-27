沈永年：為何要做二等公民？

其實，不少香港人在封關期間，仍然排除萬難購買中山物業，不願等到重新通關後才親自北上「睇樓」。隨着深中通道快將落成，中山的交通變得更便利，新樓盤推出不斷，加上早前深圳收緊了限購措施，很多來自深圳、廣州、東莞等地的內地人紛紛走到中山看樓盤，如果港人不與時間競賽，等到開關後，單位恐怕早就被掃光了。

中央支持發展 大灣區愈見蓬勃

發展大灣區，說是現時中國政府的首要任務亦絕不為過；中央投資了大量金錢在大灣區的基建上，不斷建設鐵路、公路、關口等設施，務必要與世界各國的大灣區爭長短。當年港珠澳大橋正式開幕，習主席更親自到場祝賀，中央發展大灣區的決心實在有目共睹。大灣區的發展愈見蓬勃，各大地產發展商當然不會錯過這個「賺大錢」的機會，紛紛推出新樓盤。內地有不少地產發展商都是上市公司，曾發展的項目也很多，反之英國有很多無人認識的小型發展商，隨時損失了金錢也無法追討，稍有不慎就很容易血本無歸。

英「爛尾樓」情况冠絕全球

英國近年出現「爛尾樓」的情况可謂冠絕全球，而當中不少案例更是騙案。如果要在倫敦興建樓房，發展商必須為該片土地的持有人；但是倫敦以外的城市，發展商則可自行與地主簽訂租借協議。發展商先向地主付訂金，再籌備一家公司作策劃及宣傳，當各位準業主都付首期後，發展商再用這筆資金去興建項目。可是，卻有不少發展商會取錢就跑，買家收不到樓，計劃被打亂，首期也白付了。再者，英國的疫情嚴重，每天仍有數千宗新的確診個案，隨時面臨更大規模的爆發。港府近日亦規定，凡經由英國到港人士，必須接受核酸檢測，結果呈陰性方能入境。如用作自住用途實在無可厚非，但若從投資角度看，不論是長線還是短線，筆者都不認為投資英國物業是明智之舉。

小心國家排華 移民前要做足功課

因為兩地的文化差異及社會資源分配等問題，很多港人都對大批內地人湧到香港定居表示反感；同樣地，大批港人湧到英國居住，英國人一樣不會很歡迎。最近就有報道指出，大批港人購買英國物業，令當地置業需求大增，英國樓價不斷創歷史新高。更何况，大多數白人國家向來排華，因此才有這麼多已移民的華人住在不同國家的唐人街。既然住在唐人街還是要跟內地人打交道，住在別的地區又容易受歧視，中國如今正在穩步發展，大家又何必到別國做二等公民呢？

筆者女兒曾到英國留學，當筆者問她會否選擇移民到英國時，她亦表示不會，指英國經常下雨，很潮濕，心情也容易受影響而變得沒精打采。移民是重大的決定，即使香港目前的經濟和政治因素不穩定，大家亦不要匆忙做決定，應先做足資訊蒐集及評估風險，否則即使將來決定回流，也是一件很繁複的事情呢！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]