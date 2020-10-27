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政府大力推動自願醫保 選購有策略

【明報專訊】港府於去年大力推行自願醫保計劃，希望市民透過買保險使用私營醫療服務，以減輕對公營醫療系統的負擔，此後多家保險公司推出可扣稅的自願醫保計劃。市場上的選擇五花八門，涵蓋內容大同小異，不同保險公司產品有何優劣？

◆標準計劃比較

自願醫保主要分兩大類，分別是「標準」及「靈活」計劃。兩者都是由食衞局訂立保障框架及規則，前者屬較基本的實報實銷計劃，後者是在標準計劃之上有更多額外保障及保額。以標準計劃而言，每年保障限額劃一為42萬元，其他細項如病房及膳食劃一為每日750元、深切治療費為每日3500元等。

眾多公司都有推出標準計劃的自願醫保，投保人除考慮價錢，額外保障、投保折扣優惠及繳費方式亦應作為比較之列，是次比較10家公司的標準計劃，當中包括永明港健康醫療保、保誠自主醫保計劃、富衛確衛您、宏利愛守護、AXA安盛守慧、AIA友邦、滙豐、保柏、信諾、保泰自願醫保標準計劃。

永明宏利 設醫療事故身故賠償

當中，部分公司會有其他保障，如永明港健康醫療保增設「醫療疏忽導致身故」的8萬元賠償，以及每保單年度8萬元的「手術保障」；宏利愛守護亦設10萬元的「醫療事故身故賠償」，其他公司則沒有。「恩恤身故保障」方面，保誠自主醫保賠償為8000元、AIA為8800元、永明港健康醫療保、富衛確衛您、宏利愛守護、匯豐為1萬元，保柏、信諾、保泰則沒有。富衛確衛您、宏利愛守護都額外增設「意外身故保障」的1萬元保額。永明港健康醫療保額外增設每項1000元的「日間手術現金保障」。保泰增設最多2.6萬元的「完全及永久失去自理能力入息保障」。從賠償種類及金額方面看，似乎永明港健康醫療保及宏利愛守護更優勝。

永明宏利價格廉宜保障多

價錢方面，以一名28歲及60歲非吸煙女性而言，保費最廉宜是保泰，年費分別為1776元及5112元。其次是永明港健康醫療保，年費為1821元及5873元；宏利愛守護年費為2116元及5823元，反映3家公司加價幅度不算大。至於其他公司，28歲非吸煙女性收費均高於2000元，最貴是AIA友邦，年費為2854元；60歲非吸煙女性收費最貴是保柏，年費為10042元，而且需要是續保客戶，其他公司收費僅由5112元至7970元，亦沒有續保客戶的要求。

若選購標準自願醫保，筆者會考慮永明或宏利，因價格廉宜及其他保障較其他公司多，如單單永明有手術保障、日間手術現金保障。保費方面，雖然沒折扣優惠，惟屬首3位較廉宜，儘管其他公司有折扣優惠，但部分要求投保人連續數年沒索償下，方可享10%至15%優惠，打折後費用仍高於永明。

◆靈活計劃分基本及升級

至於靈活計劃方面，其保障金額及程度亦遠勝於標準計劃，同樣比較10家公司，但計劃就多達20款。當中又分為兩類，一類是標準計劃之上加大保額及保障範圍，投保人可選擇附加保障、病房等級，下稱為基本靈活計劃；另一類是可以選擇有自付費，下稱為升級靈活計劃。

部分獨有妊娠期併發症　 緊急門診牙科保障

就以基本靈活計劃而言，不同公司保障範圍相差不大，全部公司的保障範圍是全球（部分精神科治療除外），另都涵蓋基本保障如病房及膳食、入院前或出院後保障等。而保誠靈活自主醫保則獨有妊娠期併發症保障；富衛更衛您及更衛您（優越版）有緊急門診牙科治療。

保柏可額外付費添加自選保障如牙科保障、普通科、專科、中醫門診等。宏利則額外保障有門診隔離病房、急症門診等。富衛更衛您優越又設善終服務。

身故賠償：保誠永明宏利最齊

另外，保誠、AXA、宏利、AIA、永明、富衛都有身故賠償，當中保誠、永明及宏利涵蓋恩恤、意外、醫療事故的身故賠償；AXA設恩恤、醫療事故的身故賠償；AIA要求受保人於身故前的兩年內曾捐血3次或以上，受益人才可獲額外惠益；其他公司則沒有。

升級靈活計劃方面，所比較的公司的基本保障都是全數賠償，惟地域保障範圍卻有大分別，如保誠尚賓、AIA尊尚、富衛尊衛您的所有保障項目只涵蓋亞洲（包括澳洲及新西蘭），急症治療則全球受保。AXA智尊守慧醫療保障(卓越)、宏利晉悅則不保障急症治療。

◆選購建議

投保人不妨留意，倘若不幸患上病並需切除身體部分及做重建手術，僅AIA尊尚計劃、富衛尊衛您、宏利晉悅、保誠尚賓可以索償，索償金額介乎16萬至20萬元不等。富衛尊衛您有不同的升級保障，如中風復康治療、善終服務保障等。匯豐自願醫保靈活（鑽級）有中醫門診、善終服務和安寧療護保障。

總括而言，市場上的產品實在有太多分別，比較起上來會發現各有特色，因此投保人要視乎需要選購。如能力許可，建議選擇保障較全面的升級靈活計劃，若公司有團體醫療保險，可選擇有自付費的，年供金額亦不昂貴。若是初出茅廬的大學生，不妨考慮標準計劃以享受扣稅優惠，由於所有醫療保險都要供終身，當能力許可才升級至更高端的醫療保險也不遲。

明報記者 黃清瑤

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