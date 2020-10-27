謝偉銓：應加強打擊社交媒體投資騙案

部分財經KOL 缺乏相關知識

隨着互聯網及智能手機的使用日益普及，利用社交媒體上的投資騙案不斷增多，而且犯案手法層出不窮，令市民防不勝防。最近一種流行模式，是假冒某些財經界「名嘴」，透過WhatsApp、WeChat等手機通訊程式開立投資群組，發布虛假或誤導的投資建議、獨家貼士及內幕消息等，以誘使受害人買入一些真真假假的投資產品。

此外，部分經常透過社交媒體發布各類投資建議、擁有不少網上粉絲的財經「KOL」，亦被質疑欠缺相關專業資格及知識、誇大自己的投資表現，以及未有根據相關法例或行業守則，適時披露利益及提醒投資風險。這些人士未必是存心詐騙，但他們的投資建議未必適合所有網上受眾，同樣可能導致市民損失。

證監接1400宗投訴 無任何檢控

筆者上周在立法會就有關問題提出質詢，政府回覆指出，現行有關規管投資廣告、禁止散發虛假及誤導資料的法例和罪行，同樣適用於互聯網世界。其中證監會在過去3年共接獲約1400宗相關投訴，但至今未有任何檢控個案。警方同期亦接獲785宗有關投資騙案的投訴，拘捕了超過500人，但當局未有備存相關的檢控及定罪數字。

針對網上投資騙案增多，證監會剛於上月開立官方facebook，向網民講解各類投資騙局的運作模式、發布可疑公司與投資網站名單等，藉此提醒投資者及防止騙案發生。筆者認為有關執法及宣傳教育工作都需要加強，以保障投資者利益和維護香港作為國際金融中心的聲譽。

散播假新聞假命案 煽動仇恨

除了在財經界，近年香港在其他界別及層面出現的虛假、失實及誤導網上資訊亦愈來愈多，包括假新聞、假消息、假記者、假道學，甚至連命案、強姦案都可以造假，並且有不少市民相信，其目的是煽動仇恨、製造混亂、打擊政府施政和管治威信，藉此騙取選票及其他政治、經濟利益，政府同樣必須加緊打假防騙！

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]