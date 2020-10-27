經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：應加強打擊社交媒體投資騙案

【明報專訊】早前壹傳媒（0282）股價出現異動，成交量激增，股價在短短兩三日內急升逾20倍，但隨後又迅速回落，令不少在高位入貨的小股民損手，引起公眾關注。警方其後以詐騙、操控股價及洗黑錢等罪名拘捕十多人，指他們涉嫌利用社交媒體發布誤導消息，再透過頻密賣買谷高股價吸引投資者買入，然後於高位散貨圖利。

部分財經KOL 缺乏相關知識

隨着互聯網及智能手機的使用日益普及，利用社交媒體上的投資騙案不斷增多，而且犯案手法層出不窮，令市民防不勝防。最近一種流行模式，是假冒某些財經界「名嘴」，透過WhatsApp、WeChat等手機通訊程式開立投資群組，發布虛假或誤導的投資建議、獨家貼士及內幕消息等，以誘使受害人買入一些真真假假的投資產品。

此外，部分經常透過社交媒體發布各類投資建議、擁有不少網上粉絲的財經「KOL」，亦被質疑欠缺相關專業資格及知識、誇大自己的投資表現，以及未有根據相關法例或行業守則，適時披露利益及提醒投資風險。這些人士未必是存心詐騙，但他們的投資建議未必適合所有網上受眾，同樣可能導致市民損失。

證監接1400宗投訴 無任何檢控

筆者上周在立法會就有關問題提出質詢，政府回覆指出，現行有關規管投資廣告、禁止散發虛假及誤導資料的法例和罪行，同樣適用於互聯網世界。其中證監會在過去3年共接獲約1400宗相關投訴，但至今未有任何檢控個案。警方同期亦接獲785宗有關投資騙案的投訴，拘捕了超過500人，但當局未有備存相關的檢控及定罪數字。

針對網上投資騙案增多，證監會剛於上月開立官方facebook，向網民講解各類投資騙局的運作模式、發布可疑公司與投資網站名單等，藉此提醒投資者及防止騙案發生。筆者認為有關執法及宣傳教育工作都需要加強，以保障投資者利益和維護香港作為國際金融中心的聲譽。

散播假新聞假命案 煽動仇恨

除了在財經界，近年香港在其他界別及層面出現的虛假、失實及誤導網上資訊亦愈來愈多，包括假新聞、假消息、假記者、假道學，甚至連命案、強姦案都可以造假，並且有不少市民相信，其目的是煽動仇恨、製造混亂、打擊政府施政和管治威信，藉此騙取選票及其他政治、經濟利益，政府同樣必須加緊打假防騙！

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

螞蟻每股80元 入場費4040元 今起招股 券商料孖展額首日借盡
螞蟻每股80元 入場費4040元 今起招股 券商料孖展額首日借盡
融創服務上市 融創股東獲派股
融創服務上市 融創股東獲派股
首席財務官：估值高 皆因大家看好前景
首席財務官：估值高 皆因大家看好前景
憂疫情惡化 道指早段跌逾700點
憂疫情惡化 道指早段跌逾700點
《泰晤士報》：英倫銀行研允銀行明年恢復派息
《泰晤士報》：英倫銀行研允銀行明年恢復派息
疫情拖累季績 德SAP急挫兩成
疫情拖累季績 德SAP急挫兩成
柏傲莊熱賣 新世界可跑贏同業
柏傲莊熱賣 新世界可跑贏同業
堅策研究：已擁物業大家庭 能資助下一代買樓
堅策研究：已擁物業大家庭 能資助下一代買樓
基金看好地產股 料新世界可重返8月高位
基金看好地產股 料新世界可重返8月高位
新世界發展鄭志剛：將為皇都重注生命力
新世界發展鄭志剛：將為皇都重注生命力
推置業售後服務區塊鏈平台
推置業售後服務區塊鏈平台
陳德霖「圓幣」公司疑歐亞平主導 7月已成立 發言人︰無違冷河規定
陳德霖「圓幣」公司疑歐亞平主導 7月已成立 發言人︰無違冷河規定
數碼通︰5G家居寬頻 冀與新地樓盤合作
數碼通︰5G家居寬頻 冀與新地樓盤合作
羚邦旗下購物網 擬明年進駐台灣
羚邦旗下購物網 擬明年進駐台灣
歷來最大IPO 全城捉螞蟻 A+H共集資2674億 料凍資8000億
歷來最大IPO 全城捉螞蟻 A+H共集資2674億 料凍資8000億
專家分析．郭思治：首日升太急 不如買阿里
專家分析．郭思治：首日升太急 不如買阿里
華坊：發展商藉科技減銷售成本
華坊：發展商藉科技減銷售成本
張兆聰：資金沽科技股買實體經濟股
張兆聰：資金沽科技股買實體經濟股
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：螞蟻拉阿里 留意購證25267
金子：螞蟻拉阿里 留意購證25267
張兆聰：內險股起動 留意平保
張兆聰：內險股起動 留意平保
蔡金強：拜登or侵，要國運還是錢？
蔡金強：拜登or侵，要國運還是錢？
陳大為：美國多變政局下的不變投資
陳大為：美國多變政局下的不變投資
政府大力推動自願醫保 選購有策略
政府大力推動自願醫保 選購有策略
沈永年：為何要做二等公民？
沈永年：為何要做二等公民？
陸振輝：懂得放下 世界就是你的
陸振輝：懂得放下 世界就是你的
黃德几：呷哺呷哺受惠持續擴張
黃德几：呷哺呷哺受惠持續擴張
陸振球：抽螞蟻志在參與多於賺錢
陸振球：抽螞蟻志在參與多於賺錢
林少陽：巿場轉風 平保大落後值博
林少陽：巿場轉風 平保大落後值博
趙海珠：資金流走 美元反覆向下
趙海珠：資金流走 美元反覆向下
技術取勝：藥明生物處上升通道
技術取勝：藥明生物處上升通道
謝紹榮：港樓市獨有流動性將消失
謝紹榮：港樓市獨有流動性將消失
李聲揚：螞蟻有望成全球最大金融股
李聲揚：螞蟻有望成全球最大金融股
潘迪藍：今日買螞蟻如2007年買蘋果？
潘迪藍：今日買螞蟻如2007年買蘋果？
施雨茵：螞蟻金蛋：放貸業務
施雨茵：螞蟻金蛋：放貸業務
蘇沛豐：同程藝龍受惠內地旅遊復蘇
蘇沛豐：同程藝龍受惠內地旅遊復蘇
李順威：美國總統選舉不可測
李順威：美國總統選舉不可測
劉思明：新經濟股再跌 沽貨鎖利潤
劉思明：新經濟股再跌 沽貨鎖利潤
何啟聰：業績前資金追貨 匯豐購20212
何啟聰：業績前資金追貨 匯豐購20212
瑞銀亞洲：博ATMX重新發力 騰訊購20849
瑞銀亞洲：博ATMX重新發力 騰訊購20849
摩根大通亞洲：五中全會展開 留意南中購11714
摩根大通亞洲：五中全會展開 留意南中購11714
周顯：獅子回巢 匯豐難拾昔日榮光
周顯：獅子回巢 匯豐難拾昔日榮光
何國良：中國銀行業較環球同業吸引
何國良：中國銀行業較環球同業吸引
何濼生：中國社會主義未違普世價值
何濼生：中國社會主義未違普世價值
王弼：醜聞籠罩 重注宜待美大選後
王弼：醜聞籠罩 重注宜待美大選後
曾淵滄：經濟復蘇助內銀見底
曾淵滄：經濟復蘇助內銀見底
湯文亮：中梵協議乃麥當勞文化
湯文亮：中梵協議乃麥當勞文化
陳永傑：樓市非香港獨領風騷
陳永傑：樓市非香港獨領風騷
廖偉強：樓市減辣要按部就班
廖偉強：樓市減辣要按部就班
布少明：裁員潮下 代理伸橄欖枝
布少明：裁員潮下 代理伸橄欖枝
李志成：投身地產代理有前景
李志成：投身地產代理有前景
帝御3期乘勢追擊 將申預售擬明年初賣 恒基林達民：疫情紓緩 明年第3季料現「大升市」
帝御3期乘勢追擊 將申預售擬明年初賣 恒基林達民：疫情紓緩 明年第3季料現「大升市」
啟德紅磡兩項目為明年重頭戲
啟德紅磡兩項目為明年重頭戲
帝御．星濤四日收2083票 超額10倍
帝御．星濤四日收2083票 超額10倍
新地沙田瓏珀山加入戰圈 下月出擊
新地沙田瓏珀山加入戰圈 下月出擊
鴨脷洲深灣軒相連戶實呎21045元易手 創屋苑新高
鴨脷洲深灣軒相連戶實呎21045元易手 創屋苑新高
西營盤藝里坊．2號鄰近港鐵站
西營盤藝里坊．2號鄰近港鐵站
峻瀅呎價重上1.4萬 1年首見
峻瀅呎價重上1.4萬 1年首見
逾半港人規劃退休感壓力
逾半港人規劃退休感壓力