陳大為：美國多變政局下的不變投資

兩黨都放水：傾向政府合約

首先，有一點可以肯定：兩黨都想泵錢，只是方向不同，但又都傾向搞government contracts，即係並非單純由聯儲局送錢入銀行，然後一句「阿彌陀佛」就由銀行按生意原則去分配——這只會令更多資金去到國債而非貸款刺激經濟。而係入到銀行後，再通過governments contracts去到承辦的企業手裏，再散到股東和員工手上，並短期刺激消費和投資。

即係錢係可以流入經濟活動，而非單純的套戥（arbitrage）。貨幣供應是會增加的。

其次，不論誰當選，新冠病毒肺炎也不會嘎然停止，真正可以廣泛安全接種的有效疫苗也不會短期內上架。縱觀各醫學相關資料，比較合理而樂觀的估計也要到來年第一季。換言之，全球想重新全面通航，人流移動和經濟活動能夠穩定上升而不用面對隔三岔五就lock-down的騷擾，可能都要到2021年的下半年。如此，航空、cruise、旅遊、商廈、大型商場、依賴店舖的零售、飲食、文化、娛樂、賭博等行業就好極有限（可online且已經適應online的例外）。

FAANG黃金貴金屬料受惠

鑑於以上的行業請人比online business多，KOL又早已人滿為患無啖好食，加上政府派福利和派錢的效果已達邊際效用遞減，因此可以預期本年第四季和明年第一季經濟都好極有限。第二段說的泵錢，要流入government contracts需時且變數多，但先泵入銀行和外行（laymen）的戶口就容易，可能出現一段時間差：錢已流入銀行體系，但又未有government contracts提取並分配。然而經濟又慢，難作長線投資，多只能短炒，那麼能夠抗lock-down的股票（FAANG）就自然「有錢途」。對疫苗亦會跟消息有投機活動。

而泵錢但經濟慢，加上產業鏈重組，入口貨物價格會上漲，美元貶值，亦會令黃金及其他貴金屬價格上漲。

軍工龍頭有運行

另一方面，發達國人口老化，對醫院、醫療器材、藥、各種檢查的設備、診斷前（pre-diagnosis）的器材和AI、各種協助生活的器材、醫護安老人員配對平台等等，需求都只會有增無減，而且不論哪黨都要面對的問題，找行業龍頭和/或黑馬買長線，估計回報亦可觀。全球的張力增加中，就算拜登選上，最多打不了任何形式熱戰，冷戰也不會惡化，但軍售武裝盟友，「無痛對抗」加上生意經，又有何不可？是以軍工龍頭亦有運行。

當然，一旦政策逐步落實，錢就會逐步歸邊，屆時除上述所說不受政黨輪替的行業外，受政策「眷顧」的行業亦會有錢到。情况就會較明朗。而在此段期間，短炒避疫和美元持續弱勢，估計有利也。

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[陳大為 世界為觀]