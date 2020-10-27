蔡金強：拜登or侵，要國運還是錢？

【明報專訊】2020年10月22日美國時間晚上9時至10時半進行了第59屆美國總統大選的最後一場候選人辯論。本輪辯論分為6個辯題：疫情、國家安全、美國家庭、種族、氣候問題、領導力。總體而言，共和黨候選人特朗普和民主黨候選人拜登對於對方的政策和履歷攻擊要多於自身觀點的闡述。特朗普表現較上輪辯論稍有收斂，其主要論點為拜登在此前擔任副總統期間沒有多少成就，因此拜登當選總統亦不會兌現競選承諾；拜登則給出較多政策信息，且其狀態依舊良好，可以徹底打消選民對其健康狀况的疑慮。
拜登民調支持率優勢有所收斂。Real Clear Politics平均民調數據顯示，拜登和特朗普民調支持率從上周10月14日的51.2%比42.3%變為10月22日的50.7%比42.8%，拜登領先優勢縮窄。拜登在搖擺州的領先優勢亦較上周縮窄。儘管其在喬治亞州的民調重新領先，但亦丟掉了俄亥俄州的領先地位。表面上，拜登仍然領先接近8個百分點，從以前紀錄，可能能贏。可這幾年世界流行黑天鵝，小金人覺得拜登並沒贏定，最近他寶貝兒子的醜事對他還是有不少傷害的，而且未來一周，特朗普陣營可能還會有其他大招打擊拜登。所以，小金人覺得特朗普贏的機會大一點點。
拜登獲勝 貨幣財政監管面臨逆轉風險
從內心，小金人是希望拜登贏的，老特太瘋狂了，在他當政這幾年，世界都亂套了，他和他身邊的那幾個天啟四騎士對中國太狠毒了，身為中國人，怎麼會喜歡他，當然他對美國的傷害也是很大的。
不過如果拜登贏了，股市就大鑊了！
如果拜登獲勝，則支撐當前美股高估值「泡沫」的「特朗普交易」的三大基石——貨幣、財政、監管都面臨趨勢性反向的風險。
首先，在貨幣政策方面，如其曾明確宣稱：「總統不應試圖向美國聯儲局施壓。美聯儲應該是一個獨立的實體」。可以預見，拜登當選後，美聯儲獨立性或將增強，貨幣政策的決定權或將更多的回歸到美國經濟基本面本身。在這一前提下，考慮到民主黨建制派在疫情防控上的優勢，以及對疫情最快時間全面防控、強制全民佩戴口罩、確保每一個美國人免費接種疫苗等都是拜登最核心的競選承諾。美國疫情控制加速的預期，疊加拜登諸多彌合美國社會分歧的中長期政策的預期，或將推動美元指數進入階段性升值趨勢。而美聯儲獨立性的增強，又或將使得美聯儲表述或沒那麼鴿派，此時，已經處於估值與股價歷史極值區間的美股，很有可能產生貨幣收緊的預期開始調整。
其次，拜登對於美股和資本市場的態度也與特朗普大相徑庭。其在今年年中闡述經濟主張時，明確批評特朗普過分重視美國股市的表現，並表示如若當選，將終結「股東資本主義的時代」。這意味着，除非發生系統風險，否則拜登大概率不會如特朗普在過去四年一樣，僅僅因為美股的下跌和調整，就變更政策的方向和節奏。與之相應地，金融監管政策方面，拜登將貫徹民主黨「大政府」，特別是金融危機以後對金融業強監管的理念。金融監管周期會出現由寬鬆到收緊的變化。
最後，由於截然不同政策出發點和方向，拜登的財政和稅收政策對美股的影響要更為顯著。與特朗普「大減稅」計劃相比，取消所有未來減稅計劃，並大幅增加對資本市場和企業的稅收是拜登稅收政策最明顯的特徵，也是其若當選後，必須要執行的最核心競選承諾。其在競選綱領中明確：將公司稅率由21%提高到28%；要求對位於海外的美國公司的所有外國收入徵收稅率由10.5%提高到21%；將最高個人收入稅率從37%提高到39.6%。
若拜登當選 美股勢面臨大調整
總之，由於當前維持美股估值歷史極值水平的動力在於貨幣、財政、監管等「特朗普交易政策」，本質在於押注上述政策強化及無底線印鈔下，美元的貶值。因此，今年以來，美股與美元指數幾乎呈現高度敏感的反向關係。
拜登當選後，美聯儲獨立性的增強，疫情積極防控後推動美元指數回升，金融監管周期由「鬆」到「嚴」的變化以及稅收政策方面，取消全部未來減稅計劃，改為大幅對企業和資本市場徵稅，過去4年，特朗普美股牛市背後的主要政策驅動「基石」面臨全方位逆轉，拜登當選後，當前估值歷史極值水平的美股或將大概率面臨一輪調整。