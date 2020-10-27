蔡金強：拜登or侵，要國運還是錢？

拜登民調支持率優勢有所收斂。Real Clear Politics平均民調數據顯示，拜登和特朗普民調支持率從上周10月14日的51.2%比42.3%變為10月22日的50.7%比42.8%，拜登領先優勢縮窄。拜登在搖擺州的領先優勢亦較上周縮窄。儘管其在喬治亞州的民調重新領先，但亦丟掉了俄亥俄州的領先地位。表面上，拜登仍然領先接近8個百分點，從以前紀錄，可能能贏。可這幾年世界流行黑天鵝，小金人覺得拜登並沒贏定，最近他寶貝兒子的醜事對他還是有不少傷害的，而且未來一周，特朗普陣營可能還會有其他大招打擊拜登。所以，小金人覺得特朗普贏的機會大一點點。

拜登獲勝 貨幣財政監管面臨逆轉風險

從內心，小金人是希望拜登贏的，老特太瘋狂了，在他當政這幾年，世界都亂套了，他和他身邊的那幾個天啟四騎士對中國太狠毒了，身為中國人，怎麼會喜歡他，當然他對美國的傷害也是很大的。

不過如果拜登贏了，股市就大鑊了！

如果拜登獲勝，則支撐當前美股高估值「泡沫」的「特朗普交易」的三大基石——貨幣、財政、監管都面臨趨勢性反向的風險。

首先，在貨幣政策方面，如其曾明確宣稱：「總統不應試圖向美國聯儲局施壓。美聯儲應該是一個獨立的實體」。可以預見，拜登當選後，美聯儲獨立性或將增強，貨幣政策的決定權或將更多的回歸到美國經濟基本面本身。在這一前提下，考慮到民主黨建制派在疫情防控上的優勢，以及對疫情最快時間全面防控、強制全民佩戴口罩、確保每一個美國人免費接種疫苗等都是拜登最核心的競選承諾。美國疫情控制加速的預期，疊加拜登諸多彌合美國社會分歧的中長期政策的預期，或將推動美元指數進入階段性升值趨勢。而美聯儲獨立性的增強，又或將使得美聯儲表述或沒那麼鴿派，此時，已經處於估值與股價歷史極值區間的美股，很有可能產生貨幣收緊的預期開始調整。

其次，拜登對於美股和資本市場的態度也與特朗普大相徑庭。其在今年年中闡述經濟主張時，明確批評特朗普過分重視美國股市的表現，並表示如若當選，將終結「股東資本主義的時代」。這意味着，除非發生系統風險，否則拜登大概率不會如特朗普在過去四年一樣，僅僅因為美股的下跌和調整，就變更政策的方向和節奏。與之相應地，金融監管政策方面，拜登將貫徹民主黨「大政府」，特別是金融危機以後對金融業強監管的理念。金融監管周期會出現由寬鬆到收緊的變化。

最後，由於截然不同政策出發點和方向，拜登的財政和稅收政策對美股的影響要更為顯著。與特朗普「大減稅」計劃相比，取消所有未來減稅計劃，並大幅增加對資本市場和企業的稅收是拜登稅收政策最明顯的特徵，也是其若當選後，必須要執行的最核心競選承諾。其在競選綱領中明確：將公司稅率由21%提高到28%；要求對位於海外的美國公司的所有外國收入徵收稅率由10.5%提高到21%；將最高個人收入稅率從37%提高到39.6%。

若拜登當選 美股勢面臨大調整

總之，由於當前維持美股估值歷史極值水平的動力在於貨幣、財政、監管等「特朗普交易政策」，本質在於押注上述政策強化及無底線印鈔下，美元的貶值。因此，今年以來，美股與美元指數幾乎呈現高度敏感的反向關係。

拜登當選後，美聯儲獨立性的增強，疫情積極防控後推動美元指數回升，金融監管周期由「鬆」到「嚴」的變化以及稅收政策方面，取消全部未來減稅計劃，改為大幅對企業和資本市場徵稅，過去4年，特朗普美股牛市背後的主要政策驅動「基石」面臨全方位逆轉，拜登當選後，當前估值歷史極值水平的美股或將大概率面臨一輪調整。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]