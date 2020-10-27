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2020年10月27日星期二
環球數據前瞻
螞蟻每股80元 入場費4040元 今起招股 券商料孖展額首日借盡
融創服務上市 融創股東獲派股
首席財務官：估值高 皆因大家看好前景
憂疫情惡化 道指早段跌逾700點
《泰晤士報》：英倫銀行研允銀行明年恢復派息
疫情拖累季績 德SAP急挫兩成
柏傲莊熱賣 新世界可跑贏同業
堅策研究：已擁物業大家庭 能資助下一代買樓
基金看好地產股 料新世界可重返8月高位
新世界發展鄭志剛：將為皇都重注生命力
推置業售後服務區塊鏈平台
陳德霖「圓幣」公司疑歐亞平主導 7月已成立 發言人︰無違冷河規定
數碼通︰5G家居寬頻 冀與新地樓盤合作
羚邦旗下購物網 擬明年進駐台灣
歷來最大IPO 全城捉螞蟻 A+H共集資2674億 料凍資8000億
專家分析．郭思治：首日升太急 不如買阿里
華坊：發展商藉科技減銷售成本
張兆聰：資金沽科技股買實體經濟股
環球經濟數據
金子：螞蟻拉阿里 留意購證25267
張兆聰：內險股起動 留意平保
蔡金強：拜登or侵，要國運還是錢？
陳大為：美國多變政局下的不變投資
謝偉銓：應加強打擊社交媒體投資騙案
政府大力推動自願醫保 選購有策略
沈永年：為何要做二等公民？
陸振輝：懂得放下 世界就是你的
黃德几：呷哺呷哺受惠持續擴張
陸振球：抽螞蟻志在參與多於賺錢
林少陽：巿場轉風 平保大落後值博
趙海珠：資金流走 美元反覆向下
技術取勝：藥明生物處上升通道
謝紹榮：港樓市獨有流動性將消失
李聲揚：螞蟻有望成全球最大金融股
潘迪藍：今日買螞蟻如2007年買蘋果？
施雨茵：螞蟻金蛋：放貸業務
蘇沛豐：同程藝龍受惠內地旅遊復蘇
李順威：美國總統選舉不可測
劉思明：新經濟股再跌 沽貨鎖利潤
何啟聰：業績前資金追貨 匯豐購20212
瑞銀亞洲：博ATMX重新發力 騰訊購20849
摩根大通亞洲：五中全會展開 留意南中購11714
周顯：獅子回巢 匯豐難拾昔日榮光
何國良：中國銀行業較環球同業吸引
何濼生：中國社會主義未違普世價值
王弼：醜聞籠罩 重注宜待美大選後
曾淵滄：經濟復蘇助內銀見底
湯文亮：中梵協議乃麥當勞文化
陳永傑：樓市非香港獨領風騷
廖偉強：樓市減辣要按部就班
布少明：裁員潮下 代理伸橄欖枝
李志成：投身地產代理有前景
帝御3期乘勢追擊 將申預售擬明年初賣 恒基林達民：疫情紓緩 明年第3季料現「大升市」
啟德紅磡兩項目為明年重頭戲
帝御．星濤四日收2083票 超額10倍
新地沙田瓏珀山加入戰圈 下月出擊
鴨脷洲深灣軒相連戶實呎21045元易手 創屋苑新高
西營盤藝里坊．2號鄰近港鐵站
峻瀅呎價重上1.4萬 1年首見
逾半港人規劃退休感壓力
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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螞蟻每股80元 入場費4040元 今起招股 券商料孖展額首日借盡
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首席財務官：估值高 皆因大家看好前景
憂疫情惡化 道指早段跌逾700點
《泰晤士報》：英倫銀行研允銀行明年恢復派息
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環球經濟數據
金子：螞蟻拉阿里 留意購證25267
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謝偉銓：應加強打擊社交媒體投資騙案
政府大力推動自願醫保 選購有策略
沈永年：為何要做二等公民？
陸振輝：懂得放下 世界就是你的
黃德几：呷哺呷哺受惠持續擴張
陸振球：抽螞蟻志在參與多於賺錢
林少陽：巿場轉風 平保大落後值博
趙海珠：資金流走 美元反覆向下
技術取勝：藥明生物處上升通道
謝紹榮：港樓市獨有流動性將消失
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潘迪藍：今日買螞蟻如2007年買蘋果？
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蘇沛豐：同程藝龍受惠內地旅遊復蘇
李順威：美國總統選舉不可測
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何濼生：中國社會主義未違普世價值
王弼：醜聞籠罩 重注宜待美大選後
曾淵滄：經濟復蘇助內銀見底
湯文亮：中梵協議乃麥當勞文化
陳永傑：樓市非香港獨領風騷
廖偉強：樓市減辣要按部就班
布少明：裁員潮下 代理伸橄欖枝
李志成：投身地產代理有前景
帝御3期乘勢追擊 將申預售擬明年初賣 恒基林達民：疫情紓緩 明年第3季料現「大升市」
啟德紅磡兩項目為明年重頭戲
帝御．星濤四日收2083票 超額10倍
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