經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：資金沽科技股買實體經濟股

【明報專訊】上周港股強勢向上升2%，其他股市則窄幅上落，靜待美國總統選舉結果。但科技股及一眾高升股被拋售，本倉持有的雲計算、遙距工作股、新能源股票都錄得頗大跌幅，但大麻股Canopy則向好。現在一個問題是，究竟中資金融股能否繼續強勢，以及科技股是否能趁低吸納。

大麻股上周上升是因為出現意外利好，就是墨西哥國會將於12月15日之前就最高法院取消大麻禁令的一項命令表决，令該國有機會將大麻合法化。1.29億的墨西哥人當中，娛樂大麻的使用者人數估計在140萬左右，而目前約有20萬個家庭正在合法種植大麻。連同藥用市場，墨西哥大麻市場合共達20億美元。

憧憬美國大麻合法化 資金偷步買大麻股

其實墨西哥將大麻合法化，對於加拿大的大麻企業未必有直接助益，但此舉佐證大麻合法化逐漸成為趨勢。市場都憧憬美國一旦批准，以該國市場規模估計高達200億美元至300億美元，對所有參與的企業都有頗大商機。現在重點是拜登能否成功當選。至今醜聞在當地並未對他的選情有很大影響，而以州份來看，特朗普幾乎要將所有搖擺州份都拿下才能連任，可能性頗低。大麻股依然是偷步買入的對象。

至於兩周前一同買入的燃料電池股PLUG則持續回調，這也不是只有這個板塊下跌，而是一眾高升、倍升股都受壓。市場近期資金流都是由動力股轉向價值股，一個原因是債息上升，反映經濟復蘇預期漸強，資金沽科技股買實體經濟股。

邏輯是這樣，但還是得看幅度，美國經濟能否持續V彈、失業率快速回落，很視乎刺激政策。如無意外，民主黨拿下參眾兩院兼白宮，將有超大規模的刺激措施出台，債息會上升，但是否能快速升破1厘仍很不好說。筆者傾向是組合內動力和價值兩類股份都要有，後者短期比重宜大一些，但中長期還是前者更值得看好。

買入中升要有耐性

本倉上周另一跑出的是中升（0881）。內地9月份汽車銷售強勁，汽車股炒上但已反映了理想前景，股價開始有些衝高回落，例如長城（2333）由高位回落了不少，上周五比亞迪（1211）也回吐，反而落後的廣汽（2238）則炒落後。汽車代理也是相對落後，中升受制於50元多時，結果當市場重估，股價就破位大升。中升在車代中還是經營得比較理想，但前景比較穩定，不大可能有爆發性增長，買入需要有耐性。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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