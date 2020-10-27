華坊：發展商藉科技減銷售成本

開發銷售服務方案PropZen

正與3至4家港發展商洽商

梁顯政表示，PropZen因應一手銷售條例，提供在線拍賣甚至配合價單銷售，發展商因此不用為定價而頭痛，只需聚焦樓款回籠流程。買家若通過拍賣，做價有機會比價單定價出現折讓，並以較低起拍價開出，最終購得相對便宜的高層單位。發展商可按需要調節，例如設定限時揀樓、分組揀樓，或用部分價單銷售，解決競價搶升的問題。發展商借此可遙距控制銷售流程，他估計新方案有助發展商減省20%至30%人手，同時減低感染疫情機會。

遙距控制銷售 省人手減染疫風險

在PropZen推出後，梁顯政稱，在港有3至4家發展商和他們洽商使用，商討差不多到最後階段，每家發展商的要求均不同。另有兩家星馬發展商亦和他們洽商。最近港人大談移民買海外盤，他不諱言，雖然外國未有香港一手例，但是PropZen的大框架可作藍本，在細節上調整配合海外盤銷售。