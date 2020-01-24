經濟
新股巡禮

歷來最大IPO 全城捉螞蟻 A+H共集資2674億 料凍資8000億

【明報專訊】千呼萬喚，阿里巴巴（9988）旗下、支付寶母企螞蟻集團（6688），終通過聯交所上市聆訊，今起招股，暫定下月5日掛牌。螞蟻為全球最大金融科技獨角獸，各銀行券商都預備充足「彈藥」嚴陣以待，AH股上市，總集資額高達約345億美元（約2674億港元），為全球歷來最大規模IPO，最終凍資規模可能逾8000億元。螞蟻近年已漸由支付平台，轉成金融科技業務主導，收入佔比已逾六成，未來增長落於創新業務如區塊鏈上。專家估計，今次較難做到一人一手，建議可借小量孖展，抽不中的散戶，若首日升勢不急也可考慮吸納。另有基金經理認為螞蟻未來盈利將更勝阿里巴巴，建議抽中可作中長線部署。

明報記者 王俊騏

支付寶於2004年成立，直至2014年母企易名螞蟻金服，今年再更名為螞蟻集團，為中國電子支付和數碼金融平台龍頭。支付寶App年度活躍用戶逾10億，月度活躍用戶7.11億，總支付交易規模高達118萬億元（人民幣．下同）。雖然受新冠病毒疫情影響，螞蟻集團今年首9個月收入增長仍然強勁，收入達到1181億元，按年急增43%，毛利更升74%到695.4億元。毛利率亦由去年同期的48.1%升到58.8%，受惠於用戶在平台上使用更多數碼金融服務，金融科技平台收入增長強勁，營運效率提升，使收入增長快於交易成本。

電子支付+三大數碼金融業務

支付寶App為一站式平台，除了電子支付，還有數碼金融三大業務——信貸、理財及保險，涵蓋多項日常生活服務，App有超過200萬個小程序，包括出行及本地生活服務。螞蟻業務模式主要為向金融機構提供平台再收費，不利用自身資產負債表展開業務及不提供擔保。如電子支付業務收入源自按交易量一定比例，向商家及交易平台收取的交易費用，並就銀行轉帳、信用卡還款等向消費者收取一定費用。數碼金融則透過開放平台，為金融機構輸出技術服務獲得收入。

螞蟻以電子支付起家後，下一個增長點便源自數碼金融業務，並互相結合形成龐大生態系統，如當用戶使用服務愈多，獲客成本愈低，業務協同效理應愈大。數碼金融佔收入比例逐年增加，由2017年時佔44.3%。到去年時已提升到佔56.2%，今年上半年更提升到逾六成，成為收入命脈。在數碼金融三大業務中，以微貸科技增長最快，已佔收入近四成，超過支付業務，過去3年收入升了1.58倍。微貸科技通過平台所促成信貸產生的利息收入，按比例向金融機構收取技術服務費，與合共約100家銀行合作。根據奧緯諮詢數據，截至6月底按促成信貸餘額計算，螞蟻為中國最大線上消費信貸和小微經營者信貸平台，消費信貸餘額為1.73萬億元、小微經營者信貸餘額為4220億元。

花唄借唄 性質似信用卡

消費信貸主要產品為花唄和借唄，為數碼化無抵押循環信貸產品，截至6月底的12個月，約5億用戶通過微貸科技平台獲得消費信貸。以花唄為例，其實性質與信用卡相近，都是當月消費下月還款，之所以吸引不少年輕人使用，源於其門檻極低較方便，如不需住址證明等，部分時間更會獲優惠，如在雙11購物節可能獲提高額度。

理財保險平台 未來增長動力

螞蟻同是內地最大線上理財及保險平台，都為未來增長動力。理財平台以人工智能按財力等為消費者配對產品，隨着內地消費支出上升，有關需求勢更大。集團早年推出低門檻理財產品餘額寶，消費者可即時贖回，同時用於日常消費及獲取收益，已成為內地最大的貨幣基金產品。內地保險業滲透率尚只有4%，隨着內地民眾年齡和財富增長，對壽險、健康險及財險的需求也會顯著上升，也有助保險平台發展。

集團未來目標放在產品及技術創新，以提升用戶活躍度及擴大用戶基礎。創新業務重點為區塊鏈，以研發將各類金融資產於螞蟻鏈上數碼化，如2018年推出螞蟻鏈跨境匯款服務。惟暫時創新業務收入佔比不多，尚不足1%，成績有待進一步觀察。

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