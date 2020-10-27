羚邦旗下購物網 擬明年進駐台灣

作為主營動畫發行的公司，羚邦卻開設「Ani-One動漫專區」YouTube頻道，由去年12月開始上載部分動畫供觀眾免費收看。趙小燕認為，即使是免費觀看，亦能靠影音平台的廣告收入分成，為公司帶來新的收益模式，同時藉此擴大接觸受眾以加大市佔。她透露，羚邦的YouTube頻道訂閱人數，由首個月的2000多名，增長至目前近90萬名。

免費YouTube頻道

增廣告收入分成擴市佔

儘管香港的戲院因應疫情反覆，曾經兩度停業。趙小燕表示，由於電影板塊在公司的業務佔比不多，影響亦有限。展望未來，趙小燕希望向遊戲板塊發展，並率先考慮從手遊方面入手。她表示，旗下品牌「emoji」正跟騰訊（0700）旗下手遊「和平精英」合作，藉此逐步開拓手遊業務，惟強調不會離開本業。