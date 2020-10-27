數碼通︰5G家居寬頻 冀與新地樓盤合作

【明報專訊】數碼通（0315）9月份推出5G家居寬頻，集團市場及銷售部主管林寶彤透露，與母公司新鴻基地產（0016）已針對此服務展開合作，有意在新地旗下物管康業啟勝和豪宅租盤上使用其服務，目前亦已和新地的第三期「Wetland Seasons Park」達成協議，住戶入伙便能使用數碼通的5G家居寬頻。她更稱，將會推5G家居寬頻和5G手機的組合計劃和拓展中小型企業市場。
路由器短缺 上客情况勝預期
林寶彤稱，5G家居寬頻計劃反應熱烈，還出現路由器短缺的情况，惟她未透露具體客戶數字。5G家居寬頻和傳統家居寬頻最大的分別在於毋須拉光纖線入屋，只需插上路由器。
林寶彤稱，香港約有40萬市民（全港的15％）因居住地區的因素毋法享用正常的上網體驗，如村屋和豪宅。集團的5G家居寬頻計劃月費148元，但需要另行購買2160元的路由器，透過插入5G的SIM卡使用，合約期為24個月。
林寶彤提及，上客情况較預期理想，目前的定價屬體驗價，日後會因應市場而調整。
集團科技總裁鄒金根指出，住戶的居住坐向會影響接收信號，現在5G家居寬頻覆蓋達18區，目前還在因應建築的坐向再作微調中，望能在今年底達到全網覆蓋。他又稱，5G家居寬頻能做到與光纖相約的速度，更可享用無線的好處，可以自由走動到不同的室內環境使用。