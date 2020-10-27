數碼通︰5G家居寬頻 冀與新地樓盤合作

路由器短缺 上客情况勝預期

林寶彤稱，5G家居寬頻計劃反應熱烈，還出現路由器短缺的情况，惟她未透露具體客戶數字。5G家居寬頻和傳統家居寬頻最大的分別在於毋須拉光纖線入屋，只需插上路由器。

林寶彤稱，香港約有40萬市民（全港的15％）因居住地區的因素毋法享用正常的上網體驗，如村屋和豪宅。集團的5G家居寬頻計劃月費148元，但需要另行購買2160元的路由器，透過插入5G的SIM卡使用，合約期為24個月。

林寶彤提及，上客情况較預期理想，目前的定價屬體驗價，日後會因應市場而調整。

集團科技總裁鄒金根指出，住戶的居住坐向會影響接收信號，現在5G家居寬頻覆蓋達18區，目前還在因應建築的坐向再作微調中，望能在今年底達到全網覆蓋。他又稱，5G家居寬頻能做到與光纖相約的速度，更可享用無線的好處，可以自由走動到不同的室內環境使用。