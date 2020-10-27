陳德霖「圓幣」公司疑歐亞平主導 7月已成立 發言人︰無違冷河規定

明報記者 鄧偉忠

陳德霖本月宣布成立圓幣科技，其引入包括眾安在內5名股東，不過，據公司註冊署資料顯示，圓幣科技早於7月成立，同期成立的不止一家「圓幣」為名的公司，另有一家私人公司「圓幣發行」及擔保公司「圓幣聯盟」成立，三家公司實際上似乎全由「眾安系」成立：成立地址為歐亞平旗下另一家上市公司百仕達（1168）的總部，而首任公司秘書俱為百仕達副總裁張淑儀（見表1）。

3公司全由「眾安系」成立

圓幣科技近日已撤出百仕達總部，搬到中環中建大廈一個全層辦公室，本報攝影記者上周五（23日）曾到訪上址，惟現時門外及接待處都暫未有貼出公司「水牌」。對於圓幣系公司的成立由眾安「包辦」，陳德霖透過發言人回應，由於圓幣錢包公司成立初期並未有團隊和辦公室，所以要借助股東旗下企業的資源，包括公司註冊地址和辦公地點。至於註冊多家以「圓幣」為名的公司，屬正常商業操作，主要是希望避免日後發生被其他人成立「撞名」公司的問題，目前兩家公司並無任何業務或職能。

陳德霖：尋求實戰經驗伙伴 眾安具備良好條件

至於與眾安的合作關係，發言人透露，陳德霖在今年4月提出區內數碼貨幣錢包的倡議後，業界反應相當正面，除了接觸在金融科技初創投資有經驗的投資者外，亦要尋求在金融科技應用領域有技術和實戰經驗的伙伴來合作，眾安國際就具備良好的條件。

此外，坊間有指陳德霖今次出任圓幣錢包科技主席，前期探討是否涉及牴觸卸任金管局總裁後的「冷河期」，發言人說「過冷河」主要是對離任金管局職員在某段時間內受聘或就任私人公司職務作出限制，但他在「冷河期」研究落實金融創新倡議的可行性，並不違反有關規定，而他出任圓幣錢包科技公司主席時，12個月的「冷河期」已經完結。