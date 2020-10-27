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新世界發展鄭志剛：將為皇都重注生命力

【明報專訊】柏傲莊收票破了1997年後紀錄，固然令新世界發展（0017）備受巿場關注，該集團本月8日以底價47.7億元通過強拍取得屹立北角逾半世紀的皇都戲院大廈全部業權，亦屬歷來大金額的強制拍賣個案。皇都戲院於1952年落成時稱為璇宮戲院，為當年盛極一時的歌舞表演場地，屬香港大會堂的雛形；璇宮戲院在1957年與毗鄰地皮改建為商住混合體，並在1959年易名為現稱的皇都戲院大廈。皇都戲院也曾成為主要中、外影片的放映場所，而該建築物最具特色為戲院天台俗稱「飛拱」的拱形桁架及其戲院主體建築，及入口上方被稱為「蟬迷董卓」的浮雕。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，皇都戲院是現今碩果僅存的珍貴文化古蹟，它的建築富現代主義色彩，1950年代時更一度成為國際文化表演地標，類似這類富歷史價值的戲院，在香港都屬碩果僅存的古蹟。

雖然因為1995年一場四級大火，加上日久失修，皇都戲院現已多處受損，並出現石屎剝落與滲水等問題，失去昔日非凡的光彩，但鄭志剛強調，希望盡一切努力，令皇都戲院重生，讓這座古蹟重拾生命力，成為香港下一代的文化綠洲，而保育並非只是保留舊建築，而是要形神俱備，將硬件與軟件融合。

料引商業元素活化古蹟

泓亮諮詢及評估有限公司董事總經理張翹楚接受訪問時表示，香港的歷史建築主要分為兩大類：一為法定古蹟，受香港法例第53章的《古物及古蹟條例》所保護，但現時受保護的法定古蹟只有126項；另一類是歷史建築，有1444項，由古物諮詢委員會研究，並由康文署轄下的古物古蹟辦事處負責評級，皇都戲院便屬於此類。

張翹楚認為，從保育的角度看，現行制度最大的問題是不論是任何級別的歷史建築，業主均有權拆卸、重建或出售，政府無法干涉或阻止，因此被列為歷史建築也意義不大。皇都戲院大廈由兩幢住宅、商場及戲院三部份組成，地盤面積約3.62萬方呎。

張翹楚形容，近年新世界在發展K11等高檔商場方面有良好往績，是次由新世界統一皇都戲院大廈全部業權，預料會重建為住宅及商場綜合項目，集團主動提出保育諮詢及執行方案，發展及保育並重，預料重建會保留有建築特色的戲院天台「飛拱」拱型桁架，以及屬北角居民集體回憶的「蟬迷董卓」浮雕，屬「伯樂遇上千里馬」，「參考由舊中區警署活化而成的大館也有不少商店的成功經驗，我認為保育歷史建築也要加入流行文化或零售餐飲等商業元素，才可以吸引市民前往參觀，我相信皇都戲院大廈也是朝着這方向發展，我聽說該重建項目落成後，市民可以伸手接觸原屬戲院天台的『飛拱』，這是很親民的設計」。

變相疫市增持優質土儲

另外，張翹楚估計，新世界多年來早已收購皇都戲院大廈近98%業權，是次強拍目的是收購餘下約2%業權，統一100%業權，實際支出亦遠低於強拍底價47.7億元，可謂「疫市」成功低價增持優質土儲。

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相關字詞﹕皇都戲院 鄭志剛 新世界發展(0017)

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