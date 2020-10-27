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基金看好地產股 料新世界可重返8月高位

【明報專訊】太平基業證券基金投資經理劉宇亮分析，柏傲莊賣點是農莊生活概念，以展現當代莊園本始美學配合生活環保項目，加上市場已有一段時間未有大型鐵路站上蓋物業出售，大圍站是未來沙中線、東鐵及屯馬線的交匯點 ，增加了賣點。

劉宇亮又指出，其實新世界的柏傲系列（Pavilia collection）在市場上一向有溢價，如北角柏蔚山10月中以招標形式沽出最後一伙高層4房戶，實用面積1048方呎，成交價4533萬元，實用呎價43,254元，呎價高同區北角曉峯或老牌屋苑和富中心一倍有多。同系列的荃灣柏傲灣海景4房，今年5月以3281萬售，呎價31,500元貴絕荃灣，創項目新高，亦是荃灣分層戶新最高呎價紀錄，遠高於毗鄰最新成交呎價約22,000元，亦擁一線海景的海之戀。柏傲系列是由新世界執行副主席兼行政總裁鄭志剛將把嶄新生活體驗、概念，配合藝術融入項目當中，從搶購反應和樓盤的溢價，可證明市場十分受落。

動作多 積極佈局大灣區

劉宇亮又指出，除了香港，新世界近年積極發展深圳太子灣項目，在今年3月疫情未受控時新世界中國利用網上平台預售「太子灣•灣璽」，售出約100伙，成交價介乎2100萬至5100萬元人民幣，每平方米成交均價約10萬至11萬元人民幣。旗下K11集團在10月中宣布，將進駐深圳太子灣，以香港旗艦項目Victoria Dockside為藍本，發展一站式文化零售商業綜合旗艦。在商業娛樂區還設有海濱商業街、五星級酒店，高380米甲級寫字樓、國際級醫院及教育配套，太子灣整個綜合項目預期於2024年分階段落成，將成深圳海濱的新地標。

另外，在大灣區一線城市黃金地段，包括深圳羅湖、深圳南山區、廣州荔灣區、廣州荔灣區、廣州海珠區未來陸續展開六個舊城改造項目總樓面面積合共180萬平方米，預計2022年開始陸續納入土地儲備，積極佈局。

劉宇亮認為，新世界近年體現第三代掌舵人對革新、創作和文化的追求，成功為公司重新定位 。未來還有包括香港國際機場SKYCITY航天城商業地標發展；以及由政府斥資約300億元，由新世界負責興建和營運的啟德體育園。對比在本地不少發展商，新世界管理層明顯別具前瞻性和遠景。他指出，新世界自今年6月起股價明顯跑贏恒生地產分類指數（見圖），短線有望重返8月高位42水平。

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