柏傲莊熱賣 新世界可跑贏同業

明報記者 葉創成、陸振球

柏傲莊首推單位極速沽清後迅即加推，而其他發展商如長實（1113）和香港小輪（0050）等也趁勢推出旗下的九肚山和小欖新盤，令樓巿升溫。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛就樓盤銷情作出回應：「柏傲莊成為『九七後新盤票王』，坊間更形容『難中過六合彩』，一戶難求。但今次未能購入單位的買家不用太失望，我們會與港鐵（0066）商討，盡快加推單位，希望更多市民可以買到心儀單位。市場對這類罕有樓盤需求殷切，該盤以莊園生活、綠化健康為主題，將是新世界的代表作，長遠看好後市。」

鄭志剛：疫情影響樓市短暫

對於疫情對樓市的影響，鄭志剛認為只屬短期性質，「市場剛性需求依然龐大，『換樓客』仍很多，且本港持續低息，預計中小型樓的樓價會保持平穩，中高端樓價會有5%升幅，而由2021至2023財年集團在本港總合同銷售目標為200億元，對香港未來經濟有信心。」

湯文亮：打破了樓市悶局

紀惠集團湯文亮認為，香港樓市過去兩年可謂一片死寂，樓價指數只能窄幅上落，加上交投也不活躍（見圖2），主要是受到中美貿易戰，以及社運及肺炎疫情的不利影響，發展商也不積極賣樓，「好彩新世界最近大膽開盤推售大圍柏傲莊。可能由於有心買樓的人，甚至物業代理都餓盤很久，雖然首批只有391個單位發售，但卻吸引了兩萬多個認購額，破了20多年來的紀錄。我認為今次大量超額認購是樓市活化劑，代表着本土市場仍然有龐大購買力。」湯文亮認為，其他地產商會跟着快速開盤，畢竟活化功能是有時間性的，隔了一段時間，購買力就會消失。

劉宇亮：擱空置稅利地產股

「一次活化對樓市的影響不大，要連續幾次才可以見到效果，如果其他地產商繼續以『優惠價』推出新樓盤，今次活化功能不但不會消失，甚至會令活化變成催化，令成交量以及樓價都更上一層樓。」

太平基業證券基金投資經理劉宇亮認為，柏傲莊成為疫市下新票王，證明被抑壓的樓巿購買力將在今季釋放。「柏傲莊的旺場，引起牽頭作用，顯示不論是投資者或用家，對後市充滿信心。美聯物業亦預計第四季度一手銷量會錄得6000宗，將創近四年來單季新高，對整體樓市和地產股是利好的指標」。

劉宇亮又表示，在新盤銷情熾熱推動下，加上10月中運輸及房屋局公布，政府決定不會在本立法年度推動一手樓空置稅，也對本地地產股有利。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，柏傲莊風頭一時無兩，印證了「樓市購買力根本從未消失」。該新盤在疫市下仍有極佳認購反應，可以預期的是，購買力將現「溢出」的現象，即開賣後會產生大批向隅客，極可能流向其他新盤，又或者回流各區二手市場。「無論如何，各大發展商定當加快推售新盤『分一杯羹』，預料今季一手銷售量將顯著回升」。

曾淵滄：利率低 儲首期上車容易

大學教授兼評論員曾淵滄認為，柏傲莊的銷售成績反映買樓熱潮再起，並指目前利率低企，政府又放寬了按揭保險的樓價上限，年輕人儲首期變得容易，如有能力不要放過上車機會。

康證投資研究部董事李聲揚表示，儘管香港經濟看似不明朗，但一手樓市場卻是另一回事。新世界自從鄭志剛接班後，予人煥然一新的感覺，以大圍站柏傲莊為例，在開售前幾天，他的不同朋友圈子間已有人討論。位置吸引固然是原因，但定價貼近二手也是關鍵。結果開售反應熱烈，成功造勢。由此例子可以看到鄭志剛的執行力。同時間，新盤市場氣氛也變暖，公司股價和其他地產股也能受惠。

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