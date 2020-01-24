疫情拖累季績 德SAP急挫兩成

市值蒸發2565億元

SAP第三季收入按年跌4%至65.4億歐元（約599億港元），按非國際財務報告準則的經營利潤按年跌1%至20.7億歐元（約190億港元），兩者均遜於預期。

拖累德DAX指數跌逾2%

SAP行政總裁Christian Klein稱，疫情將導致雲端業務收入、整體銷售及營業利潤的目標推遲1至2年。SAP表示，儘管客戶為SAP軟件組合預付了可觀費用，但它們預付的雲端服務卻較少，令SAP放棄中期盈利目標，並警告從疫情恢復所需的時間將比預期長。SAP的雲端收入轉弱，反映疫情限制了經濟復蘇，令企業推遲作出服務升級等決定。

三星料增派息助李在鎔交遺產稅

此外，三星集團會長李健熙逝世，市場揣測其家族可能會提高部分三星企業的派息，助李健熙獨子、集團接班人李在鎔取得資金，支付巨額遺產稅，估計稅金將達10.9萬億韓圜（約747億港元）。三星物產昨收市升13.5%，是5年來最大單日升幅。三星生命保險及三星SDS的股價分別升3.8%及5.5%。

（綜合報道）