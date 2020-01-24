憂疫情惡化 道指早段跌逾700點

市場觀望美第3季GDP初值

根據Factset數據，已公布業績的標普500指數成分股當中，約85%的每股盈利勝預期，81%的收入比預期好。市場憂慮疫情導致原油需求下滑，加上利比亞原油產量增加，國際油價昨晚跌逾2%。

紐約投資機構Miller Tabak的策略師Matt Maley表示，除了2016年的美國大選前7個交易日，標普500指數累跌了1.9%以外，其餘1992年以來每屆大選前一周，標普500指數都表現理想，平均升幅更達3.8%，「雖然市場表現沒有永遠的保證……但歷史告訴我們，由現在到大選日，股市上漲的機率很高」。

facebook為大選訂應急措施

民主黨總統候選人拜登目前選情看漲，投資者正積極押注可望因拜登勝選而獲利的板塊，包括替代能源股及大麻股。也有部分市場人士表示，一旦共和黨總統特朗普爆冷連任，又或產生勝負不明的大選結果，可能導致市場出現2016年大選後的劇烈平倉，當時投資者押注民調表現領先的希拉里入主白宮。《華爾街日報》引述知情人士稱，facebook團隊為美國大選後潛在的社會衝突，部署了旨在為「處於危險中」的國家而設的應急措施，包括減慢傳播內容的速度，以及降低識別潛在煽動性帖子的門檻。

Airbnb計劃上市前分拆股票

隨着上季更多經濟活動重啟、消費者支出增加，分析師預期，周四公布的美國第三季GDP初值，按季折合成年率可望增長31.8%，創歷來最大升幅，由第二季的31.4%破紀錄跌幅顯著反彈。

受惠於經濟重啟的還有旅遊住宿租賃平台Airbnb，其夏季銷售反彈，推動股份價值上漲。彭博社取得Airbnb的內部郵件，顯示該公司在首次公開募股（IPO）前有意分拆股票，並已告訴一些股東，其董事會已批准股票1拆2的方案。截至9月30日，Airbnb的股票估值為每股69.76美元，較第二季末的63.15美元升值一成。分拆後的Airbnb普通股價值，在截至9月30日估值為34.88美元。Airbnb準備在今年IPO，融資最多30億美元。

（綜合報道）