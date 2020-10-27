首席財務官：估值高 皆因大家看好前景

企業數碼化 促成新商業模式

根據瑞信的預測，螞蟻集團純利在2022年將按年增長34%至750億元（人民幣，下同）；摩根士丹利更推算純利將增至890億元，令2022年預測市盈率相當於約25至35倍。韓歆毅表示，之所以投行看好2022年集團表現，一方面隨着愈來愈多客戶使用集團旗下理財、保險之類的服務，集團能更針對地解決問題和提升使用體驗，讓客戶對集團平台更有信心，使用者將愈來愈多。

指美制裁只是傳聞 沒事實基礎

此外，韓歆毅稱，隨着數碼貨幣的推出，數碼化發展將拓展至企業層面，當企業資產也邁向數碼化，將促成更多新商業模式，為集團帶來更多業務創新機會。企業的數碼化不單需要區塊鏈技術，還要有其他關連配套，而日前推出的區塊鏈解決方案平台螞蟻鏈，將能迎合未來日益增加的企業需求。

韓歆毅又表示，集團於今年這個時候上市，是因為各方面都已準備就緒，自然而然水到渠成的結果。至於美國可能制裁螞蟻集團的傳聞，韓歆毅稱目前只是傳媒報道的消息，沒有事實基礎，不影響集團全球化策略。