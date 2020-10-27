經濟

螞蟻每股80元 入場費4040元 今起招股 券商料孖展額首日借盡

【明報專訊】螞蟻集團（6688）昨日公布招股詳情，H股股份代號為6688，與其上交所的上市編號688688相呼應。H股將於今日（27日）起至星期五（30日）招股，每股定價80元，每手50股，即入場費僅4040.31元，遠低於市場原預計的過萬元。證券界認為，螞蟻集團刻意降低入場門檻及每手股數，應旨在營造熱潮及盡量提高散戶中籤率，預料抽50手至100手已有機會穩中一手。

明報記者 陳子凌

是次螞蟻集團AH股上市，總集資額高達約345億美元（約2674億港元），為全球歷來最大規模IPO。上市後市值約2.42萬億元，較投行此前估計的逾3萬億元低。H股發行16.7億股，集資額1336億元，公開發售僅佔2.5%，為4176.8萬股，國際配售合共約16.29億股，佔97.5%。根據回撥機制，若公開發售部分超購20倍或以上，佔比將增至10%，即1.67億股。

分析：降入場門檻 為吸引散戶

信誠證券聯席董事張智威直言，市場原預計螞蟻集團每手入場費至少3萬元起跳，現在入場門檻大降，可吸引更多散戶參與，營造搶購熱潮「因為每手只有50股，顯然是不想太多散戶落空」，他估計，雖然難做到一人一手，但相信一手中籤率有望去到70%，加上螞蟻集團「太大隻」，超購倍數有限，所以很有可能50手便可穩中一手。

信誠已為螞蟻集團預留150億元孖展額，但張智威不諱言隨時一日便借完，因之前螞蟻估值不斷上調，反映市場有「不問價認購」的現象，不過他重申，螞蟻集團有意讓更多散戶參與，所以想中一手，不是非「頂頭槌」不可。

耀才行政總裁許繹彬也認為螞蟻集團現在的入場門檻十分吸引，預料會有更多散戶參與，估計100手至120手可以穩中一手。

中銀孖展息低見0.5厘 匯豐今日公布

是次招股惹來大型銀行關注，並紛紛出招搶客，中銀香港（2388）表示，為螞蟻招股推出融資優惠，客戶經手機及網上銀行融資認購螞蟻新股，可享特優年利率0.5厘，融資成數最高九成，最低借款額為10萬元。早前匯豐銀行已預告，為螞蟻預留逾千億孖展額，且今天將公布孖展息率。螞蟻招股前夕，資金需求增，港元昨日下午再觸及強方保證，即使是假日，金管局仍向市場沽出31億港元，以維持聯繫匯率。

螞蟻集團昨晚也公布了上海科創板的招股價為每股68.8元人民幣；除了母公司阿里巴巴（9988）之外，社保基金、新加坡淡馬錫、阿布扎比投資局、加拿大養老基金等均是A股戰略配售投資者。

相關字詞﹕AH股上市 中籤率 招股 螞蟻集團

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