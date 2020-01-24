一城3房663萬沽 3年賺11％

世紀21奇豐物業分行經理楊麗娟表示，沙田第一城30座中層E室，實用面積451方呎，3房間隔，最新以663萬元售出，實呎14,701元。原業主於2017年3月購入上址，當時作價600萬元，持貨3年多，額印期鬆綁沽售，帳面獲利63萬元，單位期內升值11%。

帝峰‧皇殿5年僅賺90萬

另世紀21家天下分行經理黎振傑則指，帝峰‧皇殿6座低層E室，實用面積300方呎，開放式間隔，向南望全海景，以650萬元沽出，實呎21,667元。原業主於2016年1月以560萬元購入上址，持貨接近5年，現帳面獲利90萬元離場，賺幅約16%。

另方面，部分屋苑亦有低價成交。祥益地產高級區域經理黃肇雯指，天水圍天富苑N座低層1室，實用面積650方呎，三房一套間隔，原叫價450萬元（未補地價），最新減價至400萬元售出，實呎6154元，低市價約5%，原業主2010年以約91萬元購入，持貨10年帳面獲利約309萬元或3.4倍。

愉景新城連天台戶售1092萬

此外，二手屋苑特色戶連錄成交，美聯物業首席聯席區域經理梁仲維表示，荃灣愉景新城本月連錄兩宗天台特色戶成交，11座頂層一個實用面積658方呎三房單位，連天台以1092萬元易手，實呎16,593元，屬高價成交。原業主於2011年以469萬元購入，持貨9年帳面獲利623萬元或1.3倍。