柏傲莊I再推181伙即沽清 名日．九肚山加價2％推28伙

明報記者 林尚民

柏傲莊I上周末首輪分兩天推出391伙即時沽清，第二輪推出的378伙，同樣分兩日進行，昨日先進行A1及A2組大手揀樓，A1組買家至少購入3伙，A2組則可購一伙三房或至少兩伙其他單位。而繼首輪錄得62組至少購入3伙的大手買家後，消息指，項目昨日亦錄得33組大手客購入3伙或以上單位，共涉101伙，其中一組大手買家更斥資逾6050萬元，選購3伙3房戶及1伙一房戶，兩輪銷售共錄得約95組大手客入市。

柏傲莊II有機會月內推

據悉，項目昨日可售的181伙，至下午5時多已全部售罄，套現逾24.7億元，連同首輪銷售，項目累售570伙單位，套現逾67億元。發展商將於今日進行次輪B組散客揀樓時段，可售單位涉及197伙。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊II有機會於月內推出。

柏傲莊I在次輪推出單位，售價已有所提升，不過仍無阻買家入市。昨日攜家人到場、估計以逾3000萬元入市的羅小姐指，今次購買3個單位，包括兩個三房及一個兩房單位。原居於沙田區的她表示，已留意這個樓盤很久，認為項目具質素，今次入市兩伙作自住，一伙作投資，即使今批單位平均呎價較首批銷售時高，認為仍可以接受。

雖然項目熱銷，但卻有個別買家撻訂。成交紀錄冊資料顯示，柏傲莊I連錄兩宗撻訂個案，疑來自同一組大手客，兩個單位均是在本月17日、即項目首日大手揀樓，惟交易未有完成，料買家遭殺訂樓價5%，兩個單位合共涉殺訂逾82萬元。

帝御．星濤暫超額逾11倍

另一方面，同期推售的名日．九肚山，昨加推2號價單，涉及28伙，全部位於第2座，包括2房、3房及4房單位。扣除最高22%直減折扣後，折實平均實呎18,561元，比首張價單的17,730元高約4.7%。而今張價單首推頂樓連天台特色單位，實際加幅約2%至3%。今張價單最平一伙為2座6樓F室兩房戶，實用面積484方呎，折實794.5萬元，實呎16,415元。據悉，發展商下一批再加推的單位，將會有顯著的加價幅度。

至於香港小輪（0050）及帝國集團合作的屯門青山公路青山灣段帝御．星濤，負責銷售的恒基物業營業（一部）總經理林達民表示，至昨晚8時暫收逾1500票，超額逾11倍，據悉發展商最快今日加推2號價單。