薛偉傑：美國擬制裁中航工業 遏制內地發展民航機

據報道，中航工業去年營業額高達4618億元人民幣（約685億美元），比美國洛歇馬丁（Lockheed Martin）的598億美元營業額還要略多一點。加上中航工業乃國有企業，又同時涉足軍工和民用業務，美國政府便找到很好的藉口去制裁它，說它利用民用業務中取得的盈利和技術，去協助軍工業務。事實上，早在今年6月，美國政府就已經將中航工業納入中國軍方「控制或擁有」公司名單中，暗示它與軍方有關聯。

軍民融合成打擊藉口

平心而論，軍民業務融合的企業在全世界都有，包括西方國家。以美國波音為例，除了是全球兩大民航機生產商之一，其實還是美國的F-15戰機、F-18艦載戰機、B1轟炸機以及B2隱形轟炸機的生產商（後三者和其他公司合作），另有軍用直升機、衛星及導彈等業務。

至於日本企業，就更加可以用「藏軍於民」（隱藏軍工業務）來形容，不少家電和汽車生產商，其實都有涉足軍工業務。其中，三菱集團更是表表者，同時生產家電、汽車、工業機械人、坦克、戰機、神盾級驅逐艦、導彈、衛星和太空火箭等，還有銀行、保險、貿易、房地產、採礦、玻璃、造紙、倉儲等業務，乃日本四大商社之一。

若單以業務的複雜程度來說，三菱集團比中航工業有過之而無不及，後者主要是涉及軍用和民用飛機、飛機零部件以及手表（飛亞達）。美國要打擊中航工業，更多可能是因為政治和地緣政治因素，「軍民融合」或許只是一個藉口而已。

影響方面，內地軍機早已接近完全國產化，包括航電系統和軟件，發動機也大部分是國產的，只有小部分從俄羅斯購入，並沒有什麼美國供應商，制不制裁沒有明顯的分別。反而，民航機仍然非常倚賴美國的零部件。事實上，中國近廿年研製的噴射幹線客機C919和噴射支線客機ARJ21，以及螺旋槳支線客機「新舟60」、「新舟600」、「新舟700」，在發動機、航電系統、飛行控制系統這三大類核心零部件方面，全部都大量採用美國公司產品。

C919和新舟700進度或再推遲

雖然上述幾款民航機中，C919和ARJ21都是中國商用飛機有限責任公司（COMAC）的項目，而非中航工業的項目，但實際上，中國商飛只有能力設計和組裝，很多零部件都是靠中航工業屬下的子公司生產。再者，中航工業還是中國商飛股東之一。因此，可以預料，美國政府極可能會將中國商飛視為中航工業的關聯企業，而同時對它進行技術封鎖，以打擊內地的民航機發展。

其中，正在密集試飛、計劃在明年取得適航證繼而開始投產的噴射幹線客機C919，尤其引人關注。因為C919現時使用的LEAP-1C發動機，乃是由美國通用電氣（GE）與法國賽峰集團（SAFRAN）的合資公司CFM國際航發集團生產。今年2月中，特朗普政府中有些內閣成員就曾經提出，要禁止CFM向內地供應LEAP-1C發動機，理由是內地可能會透過逆向工程，而成功仿製出這款發動機。

後來特朗普出面打圓場，表示不希望令到美國企業很難和其他國家做生意，才令事件暫時平息。之後，特朗普還簽署了LEAP-1C發動機出口到內地的許可證。但據悉，有關許可證只是為期4年，而且對數量和價格都作出了嚴格限制。即是說，雖然還有3年多時間，但中國商飛想買多一些LEAP-1C發動機來作為「備胎」也不行。

由於民用航空發動機在安全系數、耐用性、保養容易、經濟性、低排放、低噪音方面，要求都比軍用航空發動機嚴格。中國要為C919等民航機研製出合乎國際水平的航空發動機，以及完成民航機行業嚴格的適航取證工作，估計需時不少於5年。例如，中國為C919研發的國產CJ-1000A（長江-1000A）發動機，就估計要到2025年或2026年才能夠量產使用。

至於屬於中航工業旗下西安飛機工業集團的項目、計劃在今年底試飛的新型螺旋槳支線客機「新舟700」，若在這時才被斷供發動機（美國普惠公司Pratt & Whitney的產品），就更加麻煩。

薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]