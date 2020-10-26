匯控明公布季績 聚焦撥備重組進程

市場料利潤按季回升

高盛發表報告，認為第三季銀行息差雖然繼續受壓，但壓力比第二季減少，預期業績在第三季見底，而宏觀經濟改善，有助改善下半年以至2021年信貸損失，相對今年上半年下降，預料第三季盈利和業績指引皆好過目前偏低的市場預期，對股價有正面幫助。

高盛預期匯控將在明年重新派發股息，在宣布2020年全年業績時每股派0.1美元，並預期2021年度的股息會回升至0.3美元，同時恢復回購10億美元股份。目前匯控股價已跌至數十年的低位，在過去一季經濟增長下表現跑輸大市，該行給予匯控「買入」評級，12個月目標價50元。

摩通：撈底言之尚早

不過摩根大通認為，匯控「撈底」仍然太早。香港和中國業務分別貢獻匯控稅前盈利的90%和27%，雖然匯控9月底在中國平安（2318）增持後，股價自近25年低位回升，不過大中華地區地緣政治風險上升，成為匯控股價最大的負面因素，另外市場亦關注匯控的派息問題。匯控重組表現不佳的歐美業務，雖然或有利股價表現，不過美國業務佔集團美元總存款約三成，認為難以大幅削減，對股價幫助不大。

對於信用減值，摩通認為英國政府近期延長就業支援計劃，該行認為資產質素不會在第四季如早前大幅惡化。該行給予匯控「中性」評級，明年底的目標價為33.5元。

摩根士丹利則預期，匯控信貸減值損失已在今年首季見頂，下半年會相對下降，估計第三季為24億美元，不過港元拆息在第三季下跌0.66厘，跌幅較本港存息下跌0.22厘為大，拖累淨息差表現，同時預期非利息收入回落，令撥備前盈潤下跌。在股價缺乏趨化劑下，預料股價仍會在區間上落，大摩給予「與大市等同」的評級，目標價由36元降至33元。