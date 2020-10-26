油價低迷 昔日「掌上明珠」今失寵

【明報專訊】屬於舊經濟代表之一的赫斯基能源，曾是長和系創辦人李嘉誠的「掌上明珠」，惟隨着超人近年熱中於投資新經濟公司，加上油價不濟令成本更高的油砂企業業績下滑，對於長和系的重要程度亦逐漸減少。隨着與加拿大油砂同業Cenovus的合併最快將於明年完成，「赫斯基能源」這個名字將會消失於歷史舞台。
赫斯基能源在1938年於美國由商人Glenn Nielsen成立，初期主要從事下游煉油業務。至1946年，赫斯基將部分煉油業務搬至加拿大艾伯塔省。
直至1980年代，李嘉誠開始大規模海外投資，他透過家族公司及和黃斥資32億元收購Husky 52%股權，而當時由李嘉誠擁有9%股權的加拿大帝國商業銀行，也購入赫斯基5%股權。至2000年，赫斯基吞併加拿大另一能源公司Renaissance Energy，開始在加國上市。
去年度佔集團EBITDA跌至3%
由1970年代開始的石油危機，到踏入2000年後初期，由於油價一度持續上升，令作為非常規油氣資源的油砂亦水漲船高，赫斯基在每年的長和系業績都帶來不少貢獻，甚至多次傳出可能回港上市。不過，受近年油價反覆向下拖累，翻查長和近年業績，赫斯基雖然仍有盈利貢獻，但明顯增長不復以往，其中2019年度貢獻EBITDA約34.8億元，按年大跌71%，表現遠遜集團其他業務，佔集團EBITDA比例，亦由近年約一成水平，急跌至3%。