油價低迷 昔日「掌上明珠」今失寵

赫斯基能源在1938年於美國由商人Glenn Nielsen成立，初期主要從事下游煉油業務。至1946年，赫斯基將部分煉油業務搬至加拿大艾伯塔省。

直至1980年代，李嘉誠開始大規模海外投資，他透過家族公司及和黃斥資32億元收購Husky 52%股權，而當時由李嘉誠擁有9%股權的加拿大帝國商業銀行，也購入赫斯基5%股權。至2000年，赫斯基吞併加拿大另一能源公司Renaissance Energy，開始在加國上市。

去年度佔集團EBITDA跌至3%

由1970年代開始的石油危機，到踏入2000年後初期，由於油價一度持續上升，令作為非常規油氣資源的油砂亦水漲船高，赫斯基在每年的長和系業績都帶來不少貢獻，甚至多次傳出可能回港上市。不過，受近年油價反覆向下拖累，翻查長和近年業績，赫斯基雖然仍有盈利貢獻，但明顯增長不復以往，其中2019年度貢獻EBITDA約34.8億元，按年大跌71%，表現遠遜集團其他業務，佔集團EBITDA比例，亦由近年約一成水平，急跌至3%。