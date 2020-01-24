赫斯基加國同業合併 長和持股降至15.7％ 毋須再合併申報業績 分析：減油價負面影響

明報記者

根據安排協議條款，赫斯基股東每持1股股份，將可收取0.7845股Cenovus普通股另加可認購0.0651股Cenovus普通股的認股權證，以赫斯基截至10月23日的5天成交量加權平均股份價格計，溢價約21%（不包括認股權證在內）或23%（包括認股權證在內）。

每份認股權證將賦予持有人於合併計劃完成後5年期間，按行使價6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。

需法院批准 料明年首季完成

今次合併仍須待Cenovus及赫斯基能源股東及加拿大阿爾伯特省法院批准，方可作實。赫斯基須獲三分之二股東票數批准，其中長和表明將投票贊成合併；而Cenovus則為需獲普通股持有人大多數票支持通過。預期兩家公司股東特別大會將於12月中舉行。

除股東批准外，交易亦須取得監管機構以及加拿大阿爾伯特省女王法院的批准。預期整項交易將於2021年第一季完成。

緊隨交易完成後及任何認股權證獲行使前，預期Cenovus股東將擁有合併公司約61%，赫斯基能源股東將擁有約39%。

李嘉誠家族仍穩操控股權

交易完成後，預期長和將持有合併公司約15.7%，至於目前私人持有赫斯基約29.3%股權的長和系創辦人李嘉誠，交易後則持有新公司約11.4%。據彭博資料顯示，Cenovus現時單一大股東為美國油企康菲公司，持股約16.9%，重組後持有新公司約10.3%股份，意味雖然持股量銳減，但李嘉誠家族穩坐合併後的Cenovus控股股東地位。

規模變大 成本更具競爭力

有市場人士分析指，合併後的公司規模變得更大、成本上更具競爭力，每天可生產75萬桶石油和天然氣，並具有66萬桶的煉油能力（見圖）。更重要是，交易完成後，長和將持有合併公司不到20％的股份，今後毋須進行相關權益會計。因此，長和因油價偏軟而收益下降的風險將減低，但如果油價上漲，卻可獲得更大的價值。