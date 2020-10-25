人民幣近月續漲 未帶動A股再創高

事實上，匯率與股市具有相同的影響因素，卻無直接關聯。匯率的漲跌往往是經濟基本面好壞的反映，市場情緒在其中也起到作用，而基本面與情緒同樣是影響股市的重要變數。但本輪人民幣的快速升值未刺激A股市場，兩者之間未亦步亦趨。因為從本質上看，匯率是對外關係的價格權衡，而股市是對內資產和企業發展的一個基本體現，兩者側重點並不相同。

觀察疫情期間匯率與股市之間的走勢關係，雖從時間上來看，A股反彈到來更早，上證綜指在3月下旬經歷了「美元荒」帶來的暴跌後，便開啟了反彈之路，但考慮到「美元荒」期間股市存在超跌的成分，3月下旬以後的股市上漲或部分來源於此前的超跌回檔。儘管人民幣此輪上漲始於5月底，上證綜指也在6月初迎來一波漲勢，於7月中觸及年內高點，但人民幣在隨後數月延續了漲勢，且勢頭更為強勁，但A股市場卻未能再創新高，只是維持階段性震盪。

毋須擔憂房價走高

股票市場之外，人民幣升值會刺激房價走高嗎？答案是毋須擔憂。目前，中央對房地產調控基調仍是「房子是用來住的，不是用來炒的」，且態度堅定毫無動搖，房地產市場採用的是漸進式微調，市場基本已對此達成共識。

人民幣大幅升值背後亦有風險需要防範。在實體經濟方面，人民幣匯率走強不利於出口競爭力，當前人民幣匯率指數已經上升4.1%，意味着匯率已經開始對出口施壓。升值後人民幣的利差和匯差放大，加之中國市場本身的龐大和政策的可信度，以及經濟的可持續性，對外資而言已形成非常好的認知，資金的投機不可避免。當大量海外資金流入中國，就須警惕國內資產泡沫壓力增加。

從更長遠的角度看，在疫情消退後，其他國家的生產恢復正常，高匯率對出口的影響會更加明顯，房地產的進一步擴張和相關債務也不可持續，換言之，目前的匯率升值不利經濟結構的調整，對中長期的經濟增長不利。

若美國經濟逐漸修復再次走向復蘇，人民幣匯率未來仍將承受一定的壓力，而為了要形成「雙迴圈」格局，經常項目和資本項目應要保持整體均衡，人民幣若過度走強，可能在一定程度上帶來經常項目的壓力，如此人民幣匯率未來應不會持續超調拉升。

[馮其十 神州新形勢]