胡一帆：瑞銀：十四五規劃 聚焦新舊基建碳排放

鑑於中美緊張局勢帶來科技脫勾和供應鏈中斷的風險，科技創新和自給自足將比以往任何時候都更加重要。儘管這無法一蹴而就，但「十四五」規劃可能會承諾更多措施來發展本土技術，尤其是半導體技術和先進製造業。中國預計將為基礎研究、前沿研究和先進科技領域（比如芯片和半導體、機器人和高端機械等）提供更多支持，加強智慧財產權保護，為科技創新提供更多激勵措施。研發和教育支出的目標可能會更高。

鐵路建設料15年內蓬勃發展

中國已經形成5個主要城市群（長三角、珠三角、京津冀、長江中游和成渝地區），這是中國城鎮化的重要空間載體。2019年這些城市群佔全國GDP的64%左右，並佔全國人口的54%。在下一階段，中國可能會繼續以改善城市群內部和城市群之間的互聯互通為重點，完善交通基礎設施並改造老舊社區。中國已經擁有全球最長最快高鐵系統。隨着中國計劃在2035年前將高鐵網絡增加一倍至7萬公里，鐵路建設預計將在未來至少15年內蓬勃發展。

中國也已成為全球智慧城市建設的領導者，據報道有將近800個智慧城市試點項目正在進行中或計劃實施，佔到全球總數的一半以上。智慧城市將受到「新基建」概念的支持。可望受到大力支持的新基建包括5G、特高壓、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網等；「傳統基建」則包括交通運輸、公共設施和環境管理等。

減碳加速下 利好再生能源

中國力爭在2060年前實現碳中和，國內的碳排放量預計將在2030年達到頂峰。作為全球碳排放量最大的國家（佔全球總量近30%），中國可能在「十四五」規劃中設定更高的綠色能源目標。中國逐漸向更潔淨能源結構邁進，煤炭在能源消費中份額從10年前的70%下降到2019年的58%，期間可再生能源比重增長逾一倍至15%。鑑於去年已達到了「十三五」規劃設定的非化石能源在能源消耗總量中佔15%的目標，因此中國可能會把到2030年實現佔20%的目標提前至2025年。

在過去10年中，單位GDP碳排放量呈現明顯的下降趨勢，在中國的減碳承諾下，未來還將加速下降。這將對可再生能源行業的投資帶來重大影響。同時，自2016年以來中國推出了一系列「綠色」金融工具，包括綠色債券、貸款、股票、發展基金和保險產品等。 除了推廣綠色能源外，中國還可能促進綠色金融市場的發展，以實現更大程度的自給自足和更高的參與度。

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家

[胡一帆 投資全局]