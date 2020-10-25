許繹彬：臨近「光棍節」 高鑫零售值得留意

不過，有人歡喜有人愁，一直受母公司護蔭及有基金垂青的合景悠活（3913）和世茂服務（0873）在招股之際，本相信有如此強大的後盾，反應應該不俗；但受到螞蟻招股消息突然來襲，令上述兩股的招股反應有如遇冷鋒，更出現嚴重抽飛，情况為近期罕見。

資金部署抽螞蟻 強勢股或回調

筆者認為，近日新股不論在暗盤或上市首日，股價反應已開始有緩和迹象，「贏股價輸利息」情况屢見不鮮，新股倍升神話不再；加上螞蟻招股肯定是千呼萬喚，投資者全情投入屬人之常情，只能慨嘆合景悠活及世茂服務生不逢時。

另外，筆者估計，一直被市場認為是強勢股的物管股或因螞蟻招股，而出現大幅調整，碧桂園服務（6098）及雅生活服務（3319）更見近月新低，相信與資金調回作出認購螞蟻有關，此情况可能有機會蔓延至其他強勢股份，投資者須格外留神。

若選近期股票風頭躉，阿里巴巴無容置疑，股價除受惠螞蟻上市創出新高外，上周更透過子公司淘寶中國投資總計約280億元，增持高鑫零售（6808），料欲擴大其零售業務的版圖，增加回報。此股股價曾因入股消息公布後，一度急升至超越10元，但其後回落至8.5元的水平；由於臨近11月11日國內最受歡迎的傳統購物節「光棍節」，相信高鑫股價仍有後着，投資者不妨留意。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]