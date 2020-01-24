IMF按PPP計 中國GDP超美國1/6 哈佛學者籲關注 分析：物價低國家易高估規模

資料來源：nationalinterest.org、IMF、BBC

要衡量一個經濟體的經濟規模，若以不同的標準計算，可以有相當大的差異。傳統上，經濟學家使用「市場匯率（MER）」來計算GDP。這指標始於二次大戰後，當時美國的經濟規模幾乎是全球的一半，因此以MER計算的GDP也以美元為基準。其他經濟體就先以本幣計算本土生產的所有貨品及服務總產值，然後按市場匯率，將總額換算成美元，再計算其GDP總值。

PPP以國際元為單位

IMF預計，中國今年的商品和服務總產值可達102萬億元人民幣。若按7元人民幣兌1美元的市場匯率折算成美元，中國今年的GDP預計為14.6萬億美元，而美國預計為20.8萬億美元，較中國高出近三分之一。

上述計算方法是假設，7元人民幣在中國可買到的東西，跟1美元在美國可買到的貨品一樣多，但事實並非如此。為解釋MER指標的不足，《經濟學人》雜誌設計出「巨無霸指數（Big Mac Index）」。根據這指數，中國消費者在北京花21元人民幣可買到一個巨無霸漢堡。折算成美元，巨無霸在中國的價格相當於3美元，但這價錢只能在美國買半個巨無霸。這計算結果假設，中國人在購買多數產品時，每花費一美元幾乎是美國人的兩倍購買力。

IMF最新報告按2017年PPP計算

考慮到不同地區的購買力差異，IMF也制定了另一套衡量經濟體規模的指標——購買力平價（PPP），計算單位為「國際元（International dollar）」。每個國際元，等同每美元在美國的購買力，從而計算出每個國際元，在不同地區可買多少東西。

IMF認為，PPP可消除各經濟體之間價格水平的差異，從而比較各經濟體用本幣的購買力。早在2014年，IMF的數據分析已顯示，按PPP計算，中國經濟總量達17.6萬億美元，超過了美國的17.4萬億美元。

IMF本月中發布的《全球經濟展望》提供了世界銀行及經合組織（OECD）的數據，顯示若以2017年的數據作基準，按PPP計算，中國的經濟規模在2017及2019年份別佔全球GDP的16.3%及17.4%，超越美國的16.1%及15.9%比重（見表）。

不過PPP理論也被質疑存在一些局限性。PPP假設在有效率的市場，任何相同品質的貨品應該價值相同。換言之，通過匯率折算後的價格應該各地一致。但實際上各地的經濟發展水平、對外開放程度、政府政策、產品質量高低等並不一致，而這些因素都影響到貨品和服務的定價。

以PPP計算，一般會增加發展中國家的經濟規模，因為商品和服務價格在這些國家往往較低。以埃及為例，其政府長期控制基本食品價格，這些生存型貨品在GDP的比重很低，因為國家的GDP主要來自工業、服務等，但最終因為物價低，僅相當於美國生活成本的四分之一或五分之一，導致以PPP計算的經濟規模大增。

在高度開發經濟體當中物價相對較低的台灣，以PPP計算的2020年人均GDP達5.4萬美元，高過德國（5.36萬美元）、英國（4.4萬美元）和日本（4.2萬美元），也高於北歐的瑞典（5.2萬美元）和芬蘭（4.9萬美元）。

高福利國補貼日常用品 推高購買力

一些高福利的石油輸出國，對教育、醫療、工資等項目也有不同程度的補貼，有相當一部分的貨品及服務價格偏低，推升了它們的購買力。一般來說，以PPP來比較不同國家或地區的實際生活水平差異有其一定的參考價值，但以此比較經濟體的實際規模仍有一些偏差。

[企業地球村]