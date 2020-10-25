人行易綱：堅持市場主導人幣國際化

易綱稱金融業將全面實施准入前國民待遇，加上負面清單管理制度。在負面清單制度下，金融機構的准入和展業必須滿足資質要求、持牌經營，監管部門可將更多資源從准入管理轉向事中事後監管，提升監管效能。他又稱，將統籌推進人民幣匯率形成機制改革，增強匯率彈性，發揮宏觀經濟穩定和國際收支平衡中的「自動穩定器」作用。另外，堅持人民幣國際化由市場主導，監管當局將減少對人民幣跨境使用的限制。

人行前行長周小川在論壇上表示，近年中國推出擴大內需政策，中國儲蓄率下降，由2008年金融危機爆發時的51.8%，降至去年底的44.6%，雖然比率仍高於過去10年全球平均的26.5%。他認為，需要密切觀察年輕一代儲蓄率在明顯下調，雖然有助擴大內需，但太多年輕人靠借債過度消費、奢侈消費，將來未知是好事還是壞事。