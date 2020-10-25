稱螞蟻已定價 馬雲：人類有史以來最大規模融資

早前市傳螞蟻集團擬在中港集資350億美元（2730億港元），行使超額配售權後或再增加50億美元，彭博指這將使螞蟻的估值升至3200億美元。新股帶動港元需求，金管局上周五全日沽出276.05億港元，為今年4月港元開始觸發強方兌換保證以來最多，連同昨日的22.63億元，本港銀行體系總結餘在28日結算後，將升至4147.3億元。

憧憬救市方案通過 美債收益率轉升

此外，美國新一輪救市方案仍未能通過，昨晚美股在區間波動沒有明顯走勢，道指下跌0.1%，收報28,335點，標普500指數上升0.34%，收報3465點，納指上升0.37%，至11,548點。全周計算，道指下跌0.9%，標普500指數下跌0.5%，納指下跌1.1%。

市場預期，通過救市方案只是時間的問題，而經濟進一步復蘇，令資金轉向經濟周期股。美國國債收益率轉升，SPDR追蹤標普銀行股的ETF（KBE）上周上升6.43%，相對同行追蹤科技股的ETF（XLK） 下跌2.21%。摩根士丹利投資管理資深投資組合經理Andrew Slimmon指出，市場不止預期出現救市方案，而是開始為明年經濟表現好轉作出定價。

恒指夜期尾段跟隨美股做好，升0.1%報24,945點，高水26點。ADR港股比例指數上升0.35%，報25,005點。匯控（0005）ADR港元報32.36元，比港股高收0.36%。中海油（0883）ADR折合報7.58元，比港股低收1.12%，中石化（0386）和中石油（0857）ADR分別比港股低收0.7%和0.22%