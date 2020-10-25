帝御‧星濤及名日‧九肚山擬短期加推

帝御‧星濤收票逾千 名日‧九肚山近250

由恒地（0012）負責項目銷售的帝御•星濤，上周以折實平均近1.46萬元首推123伙後，在上周五起開始接受認購，恒基物業代理營業（一）總經理林達民表示，截至昨晚8時，帝御•星濤兩天共錄得1039個登記，以首張價單123伙計，超額認購逾7.4倍。據悉，發展商將於短期內加推，並有加價空間。

另一邊廂，長實豪宅新盤名日‧九肚山，上周以折實平均1.77萬元、首推54伙，發展商指出，大部分準買家對3房及4房戶感興趣，當中不乏來自九龍區、港島東區的準買家，有意認購物業，長實稱，正積極考慮在短期內加價加推。據悉，項目兩日收近250票，以首張價單54伙計，超額逾3.6倍。

此外，市場消息稱，新地（0016）計劃加入新盤戰，部署旗下已屆現樓的東半山司徒拔道18號CENTRAL PEAK擬於本周進行軟銷。

新盤市場昨日錄得約26宗一手成交，其中新世界旗下西貢傲瀧售出一伙花園複式戶，有關單位為B座G3室，實用3201方呎，4房連4套房間隔，附設663方呎花園，成交價7125.1萬元，實呎22,259元。項目自2017年5月起推售，至今累售669伙，佔全盤680伙的98%，連同車位銷售，合共套現逾205億元。

第一城2房凶宅360萬沽

二手市場方面，新界東上車屋苑沙田第一城，一個2房戶成交價低於400萬元。市場消息稱，單位為49座中高層D室，實用304方呎2房戶，在1998年曾發生煤氣自殺案，令單位成凶宅，原業主為投資者，一直持有作收租，今年5月起以430萬元放售，近日獲基督徒購入自住，雙方議價後以360萬元成交，較原叫價低70萬元或16%，折合實呎11,842元。

翻查資料，同座低8層D室，在今年7月曾以578萬元成交，即高層凶宅戶較低層做價低218萬元或38%。據悉，投資者在2012年以約210萬元購入，持貨8年，現帳面獲利150萬元離場，物業升值71%。