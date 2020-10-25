無目的地航班反應佳 港航：擬每周1班

該航班由昨午2時開始辦理登機手續，3時45分傳媒和旅客分組並由港航地勤人員帶領進入8號登機閘口，中途不可離隊和接觸其他人。登機前派發禮物包和大合照。在機上以三人一組乘坐，全程必須戴上口罩，但可在機上走動。機上有抽獎活動，最後是大合照。對於機師和空姐廣播，旅客紛紛鼓掌，反應熱烈和興奮。抽中頭獎的李小姐表示，她從事旅遊業，對機上活動和日落景色感到滿意和難得，亦對能夠和航空公司人員合照感興奮，希望可以有更多類此航班以鼓舞旅遊業。另大學生謝先生表示，今次的飛行體驗可以緩解自疫情後一直未能出國的情緒，更難得是可以和空姐合照，並形容機上氣氛融洽。

港航：無意裁員 保持放無薪假

旅客落機後會由地勤人員分組帶離機場和收到一份飛機餐。莊偉祺表示，機上乘客參與度非常高，計劃未來每周推出一次類似航班，考慮在聖誕節假期因應市場需求推出，已有企業有意和集團合作包機推出無目的地航班。至於財務狀况方面，他指港航已加強航班運貨量和班次，亦和旅行社搞合作方案，期望幫助公司收入。他強調，公司未有進一步裁員計劃，仍然保持現有放無薪假的安排。