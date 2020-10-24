傲寓主打細戶 攻上車收租客

明報記者 梁穎思

攝影 劉焌陶

其士過往主力在港參建居屋，傲寓為集團近年在港首個獨資私人住宅發展項目。全盤提供144伙，實用面積介乎262至706方呎不等，間隔涵蓋開放式至3房戶，樓花期約13個月。傲寓與毗鄰恒地（0012）利奧坊系列住宅同樣主打細單位，而144個單位中，標準開放式單位有46個，佔樓盤單位總數約31.9%，實用面積300至308方呎不等；1房戶有88伙，佔樓盤單位總數約61.1%，為數目最多的戶型，實用面積介乎328至340方呎不等。換言之，開放式及1房戶共134伙，佔單位總數達93%。

開放式及1房數目佔逾九成

項目設有10個特色戶，分為平台特色戶及頂層連天台特色戶。平台特色戶共8伙，實用面積介乎262至542方呎，當中又細分為開放式、1房及2房間隔。頂層連天台特色戶則有兩個，實用面積分別為689及706方呎，均為3房連套房間隔，亦附設平台，並有內置樓梯直達實用面積分別為604及593方呎的天台。

示範單位改作開放式

發展商早前開放一對示範單位，均以實用面積333方呎的25樓F室1房單位作為藍本，一個為交樓標準格局，另一個則經設計師裝修改動，給睇樓客對照參考。連裝修示範單位將1房間隔改作開放式，室內設計以灰白色為主調，配上大理石、銅和玻璃作為主要的物料，以金屬支架分隔客飯廳及寢區，擴闊空間感。寢區擺放一張雙人牀後，仍然可以三邊上落牀。單位採開放式廚房，廚房工作枱面以無縫石製作而成，工作枱面特地延伸作用餐位置，備有兩張餐椅。浴室以弧形透明玻璃間隔，配上一幅全身鏡面，視覺上營造了一個半圓形的浴室。

浴室以弧形透明玻璃分隔

至於無改動的交樓標準示範單位，單位客廳及睡房之間以牆間隔，長形客飯廳方正實用，附有22方呎露台。睡房設有16方呎工作平台，浴室則置於睡房內，形成套房格局。浴室有窗戶，主要採天然石材鋪砌。廚房則配備德國品牌西門子家電，包括電磁爐、雪櫃、微波爐、洗衣乾衣機等。

開放式廚房設有USB插頭及配備藍牙揚聲器的牆身掛架，可透過藍牙連接手機或電腦播放音樂。除此之外，項目每戶備有家居智能顯示屏，可用作預訂會所設施及觀看升降機狀態等，讓住戶可將科技帶進家居生活。另外，每戶亦設有鋁製電動晾衣架，設於露台及平台外。至於屋苑會所則約1261方呎，有宴會室及健身室等設施。

■有片睇

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