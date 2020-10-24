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經濟
2020年10月24日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
匯豐預留逾千億螞蟻孖展 三大行免認購費 金管局昨接276億熱錢破紀錄
績前股價回勇 匯控創3周最大升幅
中銀：新iBond首日認購額增65%
先聲藥業超購逾500倍 暗盤潛水近兩成
恒大贖回122億優先票據 今年債務清還
外管局：人幣升值有經濟支撐 續保持雙向穩定波動
高盛一馬案共付558億和解 向前員工追回收入 沒收獎金
港MSCI期貨 交易擬擴至假期
國藥控股純利扭跌 首3季多賺8%
縱橫遊洗倉式暴瀉85%
購母企資產被質疑 兗煤澄清估值合理
adidas擬售Reebok 安踏潛在買家之一
麗展全年盈轉虧 蝕近30億
WhatsApp擬推購買功能 助商戶聯絡客戶 保證不用信息推定向廣告
美PMI升至55.5 創20個月高位
數據中心銷售跌 英特爾股價挫逾一成
被裁國泰員工 逸東酒店爭住請
帝御‧星濤超購兩倍 擬提價加推 名日‧九肚山首推54伙足額
重陽節長假期8盤推近550伙
大埔滘地收8標 何鐵城：志在必得
黃埔街4幢舊樓獲批出強拍令
「磁帶大王」沽粉嶺地舖 33年賺35倍
CCL七大指數齊升 3個半月首見
航空業員工630萬沽映灣園 低市價3%
陸振球：新盤再瘋狂 覓地刻不容緩
周末睇樓好去處
傲寓主打細戶 攻上車收租客
恒地利奧坊王國 料提供2000伙
食肆酒吧林立 打造西九SOHO
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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