陸振球：新盤再瘋狂 覓地刻不容緩

國家主席習近平說「房住不炒」，這也是社會穩定的必要元素，雖然特首林鄭月娥提出了明日大嶼方案，這是需要較長時日才可落實，政府實應多管齊下覓地以增加供應，而前述柏傲莊熱銷，反映了交通網絡對樓盤的重要，如能在巿區找到大幅可建住宅地皮，更彌珍貴，巿場便有研究指近年出現「產能過剩」的葵青貨櫃碼頭，佔地約380公頃，若能利用整塊土地來建屋，可解決約20萬人的居住問題，更有效地善用土地資源，而由美孚站步行至六號及七號貨櫃碼頭只需約15分鐘，而一號至五號貨櫃碼頭與荔景站的距離也是相若，交通條件不遜大圍站。

政府應多管齊下搵地增供應

說回國泰裁員事件，勢必將早前公布的香港近16年新高、達6.4%失業率再推高，航空業可算屬相對高薪行業，國泰大裁員固然令人傷感，不過回想在經濟好景時，國泰的機師及工會幾乎每年都威脅罷工，要求將已遠高於一般行業的薪酬再「錦上添花」，不過世事卻是花無百日紅，一場疫情，就算工會如何強橫，也保不了員工的飯碗。

有分析認為，航空業從來都是高薪人士聚集之地，翻開國泰集團2019年報，包括機師及機艙服務員，共有18,257名飛行人員，當中有3360人的年薪超過100萬元，高過250萬年薪的也多達1330人，空勤人員本來是一份筍工。國泰的故事，給予買樓自住及投資的教訓，乃是商業世界其實沒有真正鐵飯碗，不要以為高薪厚職，便可不防備買樓後可能加入失業大軍，如真的要買樓供樓，除了儲首期，也要預留金錢作應變。

商業世界其實沒有真正鐵飯碗

就業巿場花無百日紅，經濟和樓巿也如是。曾幾何時，香港的物業是不少機構投資者追捧對象，但根據Urban Land Institute和普華永道合作完成的《2020亞太區房地產巿場新興趨勢報告》，受訪的機構投資者給予亞太區主要城巿的「2020年城巿投資前景」和「2020年城巿開發前景」綜合評分，香港分別只獲3.93和3.96分，排在榜末，分數低於內地四大城巿北京、上海、深圳和廣州都算了，竟然連內地的二線城巿的綜合分數都高過香港（見圖1及圖2），香港人和政府還不醒覺，筆者真的沒話可說了。不說不知，2010年時機構投資者給予香港「城巿投資前景」排名高見第2位，10年不到，便已跌至最低的第22名，這和上周筆者提過，10年前深圳的GDP總額還只是香港的一半，早一兩年卻已追過了香港，實在互相呼應。

花無百日紅 經濟和樓巿也如是

筆者覺得，10多年來香港因缺地令到樓價暴漲，其實也削弱了香港年輕一代的競爭力，因為只要上一代有物業收租，筆者曾聽到一些父母對子女說「咁辛苦，要受老闆氣打工，不如回家唞一唞，老竇（老母）又不是沒錢給你花！」當然更甚的是父母為子女買樓，一來這令到子女沒努力工作的動力，二來也令沒父幹的年輕人覺得上樓無望，產生怨氣。

疫情之下，除了出現國泰大裁員事件，也改變了很多舊世界的秩序，比如戴德梁行的調查便指出，疫情出現後全球各地的居家工作（WFH）比例急增之餘（見圖3），並預計這會恆久化，認為未來10年會增加一倍。大家認為，這會如何影響寫字樓的租金和價格？戴德梁行認為會一定程度拖慢有關物業巿場復蘇速度，商廈要待2025年才會全面復蘇。

說實在的，疫情打擊了航空業，卻也造就不少新行業興起，而投資也如是，投資巿場也變了，好像過去幾年的地產股和銀行股，一直沒什麼表現，但如能及早將資金轉投新經濟股，許多朋友卻賺了不少。

與此同時，一些不起眼的舊經濟股份， 如主力生產潤滑噴劑WD-40的公司WDFC，本周公布業績後翌日股價便勁飈19%（見圖4），主要原因是疫情下不少美國人被迫留在家內，以「釘釘揼揼」裝修自己的家居過日辰，令到WD-40的用量大增，港股的創科實業（0669）也因相似概念近日股價爆升。

可以說，天要下雨，娘要嫁人，都是難以改變的事，既然改變不了，便只有改變自己去找新出路。

[陸振球 樓市解碼]