黃埔街4幢舊樓獲批出強拍令

判辭指4幢大廈日久失修，該處同意應進行重建，批出強拍令，底價13.63億元，預計可發展樓面12.92萬方呎，即每方呎樓面地價約1.05萬元，有關重建需於6年內完成。資料顯示，其中一個遭強拍的物業，是由老牌家族裕泰興所持有。

屬恒地重建計劃 底價14億

另外，新地（0016）以1元象徵式租金，租出元朗東頭一幅地皮，與聖公會福利協會合作發展過渡房屋「同心村」，昨日在城規會審理，並在有附帶條件下批出，為期3年。

新地元朗過渡房屋開綠燈

據悉上述地皮面積約25.12萬方呎，聖公會申請為期3年的過渡房屋發展，與相關填土或挖掘工程，住宅部分擬議發展地積比1.607倍，擬建3幢不多於4層高住宅，提供1800個過渡房屋單位，連同非住宅部分，整個項目發展總樓面約41.7萬方呎，預計2022年次季完成，住戶可在2022年中入住。