大埔滘地收8標 何鐵城：志在必得

大埔公路大埔滘段住宅地皮昨日截標，地政總署總共收到8份標書，其中，在上述官地內擁有私人土地的持有人、資深投資者何鐵城昨日亦有入標，並指在上述地皮內居住逾20年，更指地皮是「風水寶地，出價志在必得」。

稱風水寶地 另信置永義入標

據悉，其他有入標競投地皮的財團，以中小型發展商為主，包括獨資入標的信置（0083）、永義（1218）、建灝地產、宏安地產（1243）等，中資發展商則有碧桂園（2007）。至於何鐵城，他透露若投得地皮，將重建現有物業，並保留一間大屋自住，餘下則會作出售。

中原測量師行執行董事張競達表示地皮發展規模不大，估計供應約60伙，料作低密度住宅發展，但區內周邊交通配套未算完善，惟地皮總投資金額不高，投資風險較低，收到8份標書屬市場預期之內。

美聯測量師行董事林子彬指，地皮較偏離大埔市中心，在發展上需考慮車位等配套設施，另要留意地皮內現有一幢村屋(何鐵城持有)，發展時需作遷就，如要預留通道予以進出，預料對發展上有一定影響。資料顯示，上述地皮鄰近長實（1113）發展的鹿茵山莊，地盤面積6.7萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約10.07萬方呎。

根據賣地章程，地盤中央兩處位置屬私人地段(何鐵城持有)；同時，中標發展商須於指定日期前，鋪設地盤東南面的一段路面以作公用道路，及重建一條在地盤西北方的行人天橋，並需要為地盤內兩段私人地段，重新鋪設兩條通道。另地盤東南面有斜坡，中標者須負責斜坡維修和保養。綜合市場估計，地皮估值約4.2億至6億元、每方呎樓面地價約4,100至6,000元。

啟德跑道區地招標估值41億

另地政總署公布，招標推售東九啟德跑道區第4E區1號住宅地，地盤面積約59,719方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，最高可建樓面32.8萬方呎，預計提供390伙，主要望九龍灣方向海景及東九龍市景，本月30日（下周五）開始招標、下月27日截標。綜合市場消息，地皮估值32.8億至41.1億元，預計每方呎樓面價1萬至1.25萬方呎。