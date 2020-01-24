重陽節長假期8盤推近550伙

近日新盤市况持續升溫，加上新冠疫情緩和，發展商推盤意欲高漲，而今日起的一連3天「長周末」，再成賣樓黃金檔期，當中今日有5個新盤合共推售133伙，以路勁（1098）元朗錦田山水盈推出78伙佔最多（其中51伙、即約65%招標形式發售）。

柏傲莊I次輪收票超額55倍

明天星期日則有兩個新盤合共推出182伙，重頭戲為新世界開展次輪銷售的柏傲莊I，會進行A1及A2組大手客揀樓，共推出181伙，佔項目次輪銷售推出的378伙的48%，買家最多可購4伙。至於下周一重陽節假期，市場焦點依然落在柏傲莊I身上，當日會進行B組散客揀樓時段，涉推出197伙，佔次輪銷售單位總數的52%。

市場消息稱，柏傲莊I過去5日來收逾2.1萬票，若以次輪推售78伙計，超額認購55倍，當中主要屬首輪銷售向隅客的重新入票，即市場俗稱的復活票。